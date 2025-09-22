Algoritmul TikTok va fi securizat de Oracle într-un acord susținut de Trump

Acordul, prezentat luni de un oficial de la Casa Albă, urmărește să se asigure că investitorii americani controlează software-ul de recomandări TikTok în SUA, în urma unei cesionări de către compania-mamă chineză, ByteDance Ltd., relatează Bloomberg.

Proprietarii TikTok, cu sediul în SUA, ar închiria o copie a algoritmului de la ByteDance, pe care Oracle l-ar reantrena „de la zero”, potrivit oficialului.

Datele utilizatorilor americani ar fi stocate într-un cloud securizat, gestionat de Oracle, cu controale stabilite pentru a ține la distanță adversarii străini, inclusiv China, a declarat oficialul. ByteDance, cu sediul la Beijing, nu ar avea acces la informații despre abonații TikTok din SUA și nici nu ar avea vreun control asupra algoritmului din SUA.

Conform acordului, Oracle va opera în parteneriat cu guvernul SUA pentru tot, de la securizarea algoritmilor până la dezvoltarea de aplicații.

Oficialul de la Casa Albă a declarat că o parte a rolului Oracle în supravegherea algoritmului cu sediul în SUA ar fi de „a se asigura că este prevenită manipularea necorespunzătoare”, fără a oferi detalii.

Când ar putea semna Trump ordinul pentru a oficializa aprobarea tranzacției

Recomandări Măcelul mut al câinilor din Măgurele, Ilfov: „Poliția Animalelor, Protecția Animalelor te dau așa, de la unul la altul”

Președintele Donald Trump se pregătește să încheie un plan mult așteptat de vânzare a popularei platforme de partajare video către un consorțiu de cumpărători americani. O posibilă vânzare l-ar ajuta pe Trump să își îndeplinească o promisiune din campanie, eliminând totodată un punct de blocaj în relațiile SUA-China, în timp ce cele mai mari două economii ale lumii depun eforturi pentru a reduce tensiunile legate de tarifele vamale și controlul exporturilor.

Oficialul de la Casa Albă a declarat că Trump intenționează să semneze un ordin executiv săptămâna aceasta pentru a oficializa aprobarea tranzacției.

Trump și-a exprimat încrederea, săptămâna trecută, că toate părțile implicate au fost de acord. „Am avut o convorbire excelentă cu președintele Xi și, după cum știți, am aprobat acordul TikTok și suntem în acest proces”, a declarat el reporterilor vineri, la câteva ore după ce a vorbit cu omologul său chinez, Xi Jinping. „Așteptăm cu nerăbdare să încheiem acest acord”, a adăugat el.

Larry Ellison, cofondatorul Oracle, este al doilea cel mai bogat om de pe planetă

Șase dintre cele șapte locuri în consiliul de administrație al TikTok, cu sediul în SUA, vor fi deținute de americani. Compania chineză ByteDance va deține ultimul loc în consiliul de administrație, dar va fi exclusă din comitetul de securitate al noii companii.

Oracle se numără printre investitorii unui consorțiu care îi include și pe Andreessen Horowitz și firma de capital privat Silver Lake Management, a relatat Bloomberg.

Larry Ellison, cofondatorul Oracle, este al doilea cel mai bogat om de pe planetă, cu o avere estimată de Forbes la 276 de miliarde de dolari.

Recalibrarea și securizarea algoritmului ar extinde și mai mult relația profitabilă dintre Oracle și TikTok. Compania cu sediul în Austin oferă servicii cloud pentru aplicație și găzduiește date despre utilizatori în SUA și în alte țări, ca parte a unui parteneriat de miliarde de dolari numit Project Texas.

Cine este Larry Ellison

Larry Ellison, în vârstă de 81 de ani, este o figură proeminentă în lumea tehnologiei și nu numai. A făcut parte din consiliul de administrație al Tesla, din 2018 până în 2022 și a investit masiv în politică, cel puțin 20 de milioane de dolari în 2022, susținând candidați republicani. Larry Ellison a cheltuit 300 de milioane de dolari pentru a cumpăra o insulă în Hawaii.

În ianuarie, Ellison a apărut alături de președintele Donald Trump pentru a anunța Stargate. Acesta este un parteneriat între Oracle, SoftBank și OpenAI, menit să accelereze dezvoltarea inteligenței artificiale în SUA.

Recomandări Al Treilea Război Mondial va începe înainte de Crăciun, după ce Vladimir Putin va declanșa un atac asupra Poloniei. Avertismentul unui general rus dezertor: „Va fi zonă-gri”

Creșterea averii lui Ellison reflectă importanța tot mai mare a inteligenței artificiale în industria tech. Oracle se poziționează ca un jucător-cheie în această piață în plină expansiune.

David Ellison, fiul lui Larry Ellison, este fondatorul și CEO-ul Skydance Media. Din august 2025, el este președinte și CEO al Paramount Skydance Corporation, o companie formată după fuziunea Skydance cu Paramount.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE