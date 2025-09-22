Algoritmul TikTok va fi securizat de Oracle într-un acord susținut de Trump

Acordul, prezentat luni de un oficial de la Casa Albă, urmărește să se asigure că investitorii americani controlează software-ul de recomandări TikTok în SUA, în urma unei cesionări de către compania-mamă chineză, ByteDance Ltd., relatează Bloomberg.

Proprietarii TikTok, cu sediul în SUA, ar închiria o copie a algoritmului de la ByteDance, pe care Oracle l-ar reantrena „de la zero”, potrivit oficialului.

Datele utilizatorilor americani ar fi stocate într-un cloud securizat, gestionat de Oracle, cu controale stabilite pentru a ține la distanță adversarii străini, inclusiv China, a declarat oficialul. ByteDance, cu sediul la Beijing, nu ar avea acces la informații despre abonații TikTok din SUA și nici nu ar avea vreun control asupra algoritmului din SUA.

Conform acordului, Oracle va opera în parteneriat cu guvernul SUA pentru tot, de la securizarea algoritmilor până la dezvoltarea de aplicații.

Oficialul de la Casa Albă a declarat că o parte a rolului Oracle în supravegherea algoritmului cu sediul în SUA ar fi de „a se asigura că este prevenită manipularea necorespunzătoare”, fără a oferi detalii.

Când ar putea semna Trump ordinul pentru a oficializa aprobarea tranzacției

Măcelul mut al câinilor din Măgurele, Ilfov: „Poliția Animalelor, Protecția Animalelor te dau așa, de la unul la altul”
Recomandări
Măcelul mut al câinilor din Măgurele, Ilfov: „Poliția Animalelor, Protecția Animalelor te dau așa, de la unul la altul”

Președintele Donald Trump se pregătește să încheie un plan mult așteptat de vânzare a popularei platforme de partajare video către un consorțiu de cumpărători americani. O posibilă vânzare l-ar ajuta pe Trump să își îndeplinească o promisiune din campanie, eliminând totodată un punct de blocaj în relațiile SUA-China, în timp ce cele mai mari două economii ale lumii depun eforturi pentru a reduce tensiunile legate de tarifele vamale și controlul exporturilor.

Oficialul de la Casa Albă a declarat că Trump intenționează să semneze un ordin executiv săptămâna aceasta pentru a oficializa aprobarea tranzacției.

Trump și-a exprimat încrederea, săptămâna trecută, că toate părțile implicate au fost de acord. „Am avut o convorbire excelentă cu președintele Xi și, după cum știți, am aprobat acordul TikTok și suntem în acest proces”, a declarat el reporterilor vineri, la câteva ore după ce a vorbit cu omologul său chinez, Xi Jinping. „Așteptăm cu nerăbdare să încheiem acest acord”, a adăugat el.

Larry Ellison, cofondatorul Oracle, este al doilea cel mai bogat om de pe planetă

Șase dintre cele șapte locuri în consiliul de administrație al TikTok, cu sediul în SUA, vor fi deținute de americani. Compania chineză ByteDance va deține ultimul loc în consiliul de administrație, dar va fi exclusă din comitetul de securitate al noii companii.

Oracle se numără printre investitorii unui consorțiu care îi include și pe Andreessen Horowitz și firma de capital privat Silver Lake Management, a relatat Bloomberg.

Larry Ellison, cofondatorul Oracle, este al doilea cel mai bogat om de pe planetă, cu o avere estimată de Forbes la 276 de miliarde de dolari.

Recalibrarea și securizarea algoritmului ar extinde și mai mult relația profitabilă dintre Oracle și TikTok. Compania cu sediul în Austin oferă servicii cloud pentru aplicație și găzduiește date despre utilizatori în SUA și în alte țări, ca parte a unui parteneriat de miliarde de dolari numit Project Texas.

Cine este Larry Ellison

Larry Ellison, în vârstă de 81 de ani, este o figură proeminentă în lumea tehnologiei și nu numai.  A făcut parte din consiliul de administrație al Tesla, din 2018 până în 2022 și a investit masiv în politică, cel puțin 20 de milioane de dolari în 2022, susținând candidați republicani. Larry Ellison a cheltuit 300 de milioane de dolari pentru a cumpăra o insulă în Hawaii. 

În ianuarie, Ellison a apărut alături de președintele Donald Trump pentru a anunța Stargate. Acesta este un parteneriat între Oracle, SoftBank și OpenAI, menit să accelereze dezvoltarea inteligenței artificiale în SUA.

Al Treilea Război Mondial va începe înainte de Crăciun, după ce Vladimir Putin va declanșa un atac asupra Poloniei. Avertismentul unui general rus dezertor: „Va fi zonă-gri”
Recomandări
Al Treilea Război Mondial va începe înainte de Crăciun, după ce Vladimir Putin va declanșa un atac asupra Poloniei. Avertismentul unui general rus dezertor: „Va fi zonă-gri”

Creșterea averii lui Ellison reflectă importanța tot mai mare  a inteligenței artificiale în industria tech. Oracle se poziționează ca un jucător-cheie în această piață în plină expansiune.

David Ellison, fiul lui Larry Ellison, este fondatorul și CEO-ul Skydance Media. Din august 2025, el este președinte și CEO al Paramount Skydance Corporation, o companie formată după fuziunea Skydance cu Paramount. 

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
E pur și simplu copia ei fidelă! Tot cu ruj roșu, cu tocuri, cum a apărut Eva Maria, fiica Elenei Udrea. Fosta politiciană a surprins-o în ipostaze în care nu se aștepta!
Unica.ro
E pur și simplu copia ei fidelă! Tot cu ruj roșu, cu tocuri, cum a apărut Eva Maria, fiica Elenei Udrea. Fosta politiciană a surprins-o în ipostaze în care nu se aștepta!
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Elle.ro
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
gsp
Decizia majoră a Simonei Halep! A semnat contractul la finalul săptămânii trecute: „Colaborarea vine firesc”
GSP.RO
Decizia majoră a Simonei Halep! A semnat contractul la finalul săptămânii trecute: „Colaborarea vine firesc”
Americanii au văzut cum arată noua Dacia Duster Pick-Up și au reacționat: „Au uitat cea mai importantă parte”
GSP.RO
Americanii au văzut cum arată noua Dacia Duster Pick-Up și au reacționat: „Au uitat cea mai importantă parte”
Parteneri
WOW, cum arată azi fosta soție a lui Adrian Enache! Blond platinat, coafată impecabil, machiată ca de revistă, Corina Enache a înflorit după divorțul din 2009. Cu ce se ocupă acum
Libertateapentrufemei.ro
WOW, cum arată azi fosta soție a lui Adrian Enache! Blond platinat, coafată impecabil, machiată ca de revistă, Corina Enache a înflorit după divorțul din 2009. Cu ce se ocupă acum
Pe nașii Smiley și Gina Pistol i-a admirat toată lumea, dar ați văzut-o pe fiica lor? Josephine, prințesă angelică la nunta din Grecia! Păr lung, bucle, fundă mare, rochiță bleu-ciel, o păpușă vie!
Avantaje.ro
Pe nașii Smiley și Gina Pistol i-a admirat toată lumea, dar ați văzut-o pe fiica lor? Josephine, prințesă angelică la nunta din Grecia! Păr lung, bucle, fundă mare, rochiță bleu-ciel, o păpușă vie!
Alexia Eram nu își mai ascunde iubitul. Ce imagini a publicat chiar de ziua lui Tonghi. Fanii au fost surprinși
Tvmania.ro
Alexia Eram nu își mai ascunde iubitul. Ce imagini a publicat chiar de ziua lui Tonghi. Fanii au fost surprinși

Alte știri

Ciclonul Zack va ajunge în România: a făcut ravagii în Europa, cu furtuni de 40 de minute și 60 de litri de apă pe metru pătrat
Știri România 19:02
Ciclonul Zack va ajunge în România: a făcut ravagii în Europa, cu furtuni de 40 de minute și 60 de litri de apă pe metru pătrat
Noua prefectă USR din Timiș, fostă membră Pro România, trecută la PNL și aleasă consilier județean Forța Dreptei: „Haideți să lămurim partea asta cu traseismul”
Știri România 19:00
Noua prefectă USR din Timiș, fostă membră Pro România, trecută la PNL și aleasă consilier județean Forța Dreptei: „Haideți să lămurim partea asta cu traseismul”
Parteneri
Cum au reușit trei mici producători să nu-și mai vândă munca pe nimic. „Acum nu fac față comenzilor”
Adevarul.ro
Cum au reușit trei mici producători să nu-și mai vândă munca pe nimic. „Acum nu fac față comenzilor”
Mesajul din 4 cuvinte transmis de Alesia Mitriță după ce Alex Mitriță, soțul ei, a anunțat că s-a retras de la naționala României
Fanatik.ro
Mesajul din 4 cuvinte transmis de Alesia Mitriță după ce Alex Mitriță, soțul ei, a anunțat că s-a retras de la naționala României
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință
Financiarul.ro
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință

Monden

Alex, fiul Elei Crăciun, și-a transformat hobbyul într-o ocupație serioasă. „Crește oi. Este la Sinaia acum, are de cosit”
Stiri Mondene 17:30
Alex, fiul Elei Crăciun, și-a transformat hobbyul într-o ocupație serioasă. „Crește oi. Este la Sinaia acum, are de cosit”
Dan Alexa, adevărul despre „Asia Express” 2025. Ce se întâmplă în show-ul de la Antena 1: „Despre asta e vorba”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:13
Dan Alexa, adevărul despre „Asia Express” 2025. Ce se întâmplă în show-ul de la Antena 1: „Despre asta e vorba”
Parteneri
Casa Regală a României, la ceas aniversar! Majestatea Sa Margareta și Principele Consort au sărbătorit 29 de ani de căsnicie. Imagini rare de la prima lor întâlnire. Video
Elle.ro
Casa Regală a României, la ceas aniversar! Majestatea Sa Margareta și Principele Consort au sărbătorit 29 de ani de căsnicie. Imagini rare de la prima lor întâlnire. Video
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Unica.ro
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Rochie scurtă și amețitoare, proaspăt coafată, tocuri, bijuterii scumpe și o apariție de podium. Neașteptat cum a apărut Elena Udrea, ca o adevărată divă, la cel mai important moment din viața ei
Viva.ro
Rochie scurtă și amețitoare, proaspăt coafată, tocuri, bijuterii scumpe și o apariție de podium. Neașteptat cum a apărut Elena Udrea, ca o adevărată divă, la cel mai important moment din viața ei
Parteneri
Sânziana Negru și-a construit o casă de basm în mijlocul pădurii. Cum arată: living cu șemineu și curte desprinsă din povești
TVMania.ro
Sânziana Negru și-a construit o casă de basm în mijlocul pădurii. Cum arată: living cu șemineu și curte desprinsă din povești
Un botoșănean a tocat 870.000 de lei în 5 zile la păcănele. Susţine că aparatele au fost măsluite 
ObservatorNews.ro
Un botoșănean a tocat 870.000 de lei în 5 zile la păcănele. Susţine că aparatele au fost măsluite 
Tragedie de nedescris! Fetița celebrului cântăreț a trăit doar 20 de minute. „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe, dar știm că o vom revedea într-o zi”
Libertateapentrufemei.ro
Tragedie de nedescris! Fetița celebrului cântăreț a trăit doar 20 de minute. „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe, dar știm că o vom revedea într-o zi”
Parteneri
Americanii au văzut cum arată noua Dacia și au reacționat: „Au uitat cea mai importantă parte”
GSP.ro
Americanii au văzut cum arată noua Dacia și au reacționat: „Au uitat cea mai importantă parte”
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
GSP.ro
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
Parteneri
Ajutoarele de energie pot fi folosite de mâine pentru plata facturilor de către aproximativ jumătate din beneficiarii verificați. Câți români au mers la poștă pentru depunerea cererii
Mediafax.ro
Ajutoarele de energie pot fi folosite de mâine pentru plata facturilor de către aproximativ jumătate din beneficiarii verificați. Câți români au mers la poștă pentru depunerea cererii
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
StirileKanalD.ro
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Un bărbat din Suceava a murit după o banală durere de burtă! Ionuț era tatăl a trei copii și o simplă greșeală i-a adus sfârșitul
KanalD.ro
Un bărbat din Suceava a murit după o banală durere de burtă! Ionuț era tatăl a trei copii și o simplă greșeală i-a adus sfârșitul

Politic

PSD, ultimatum pentru Ilie Bolojan pe tema plafonării adaosului la alimente: „Dacă nu ia o decizie până mâine, mergem în Parlament”
Politică 12:27
PSD, ultimatum pentru Ilie Bolojan pe tema plafonării adaosului la alimente: „Dacă nu ia o decizie până mâine, mergem în Parlament”
Nori negri deasupra Palatului Victoria. Scenariile privind viitorul guvernării și numele vehiculate ca premier
Exclusiv
Politică 12:19
Nori negri deasupra Palatului Victoria. Scenariile privind viitorul guvernării și numele vehiculate ca premier
Parteneri
The Atlantic: SUA limitează discret vânzările de arme. Europa, pe cont propriu în fața Rusiei?
Spotmedia.ro
The Atlantic: SUA limitează discret vânzările de arme. Europa, pe cont propriu în fața Rusiei?
Schema Oana Cuzino. Câștiguri de 25.000 de lei pe oră pentru escrocii care păcăleau pensionari. Cum funcționa rețeaua
Fanatik.ro
Schema Oana Cuzino. Câștiguri de 25.000 de lei pe oră pentru escrocii care păcăleau pensionari. Cum funcționa rețeaua
Ceva bizar se întâmplă cu visele atunci când renunți la cafea
Spotmedia.ro
Ceva bizar se întâmplă cu visele atunci când renunți la cafea