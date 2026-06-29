Lt. col. Camelia Roșca, purtătoarea de cuvânt a ISU Crișana, a explicat că inițiativa a fost menită să ofere un moment de confort în contextul temperaturilor extreme.

„Cu ajutorul unei autospeciale de intervenție, salvatorii au creat perdele de apă menite să le ofere copiilor un strop de răcoare și un plus de confort în timp ce se bucură de joacă, în ciuda caniculei” , a declarat aceasta.

Imaginile surprinse la fața locului au arătat entuziasmul copiilor, care au alergat prin jeturile de apă ca într-un parc acvatic. De asemenea, câțiva adulți au profitat de ocazie pentru a se răcori măcar pentru câteva clipe.

Acțiunea pompierilor a avut loc în contextul codului roșu de caniculă emis pentru județul Bihor, valul de căldură fiind caracterizat de temperaturi extreme, nopți tropicale și disconfort termic accentuat, conform Administrației Naționale de Meteorologie. În acest sens, ISU Crișana a emis recomandări pentru populație, printre care evitarea expunerii prelungite la soare, hidratarea corespunzătoare și acordarea unei atenții sporite copiilor și persoanelor vulnerabile.

Totodată, în Oradea au fost amenajate patru containere anticaniculă în zonele Piața Unirii, Cetate, Decebal și Rogerius, unde cetățenii pot găsi adăpost temporar și apă potabilă.

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