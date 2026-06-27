Reducerea zonelor tarifare și beneficii extinse

Astfel, „noua ofertă de roaming pentru țările din afara Uniunii Europene aduce schimbări în materie de tarife și opțiuni. Una dintre cele mai importante noutăți este reducerea numărului de zone tarifare de la 5 la 3, ceea ce simplifică experiența de utilizare. Totodată, peste 100 de țări vor beneficia de prețuri mai bune, fie prin includerea lor în zone tarifare mai avantajoase, ori prin reducerea directă a tarifelor”, se arată în comunicat.

Utilizatorii abonamentelor Smart Plus, Smart Elite și Smart Exclusive vor beneficia acum de 2 GB/lună pentru roaming în „Rest of the World – Zona 1”, care acoperă 65 de țări.

Printre acestea, se numără destinații populare pentru români, precum Turcia, Egipt, Emiratele Arabe Unite, Thailanda, SUA, Marea Britanie, Elveția și China.

Lista include și state din Balcanii de Vest: Macedonia de Nord, Albania, Serbia, Muntenegru, Bosnia și Herțegovina, Kosovo.

Noi opțiuni pentru utilizatorii de eSIM și PrePay

Pentru utilizatorii de eSIM și ai celor cu nevoi de consum pe termen scurt, Orange introduce o nouă opțiune valabilă șapte zile, disponibilă pentru Zona 1: „3 GB + 10 minute la 5 euro”.

În plus, valabilitatea opțiunilor existente se dublează, de la 15 la 30 de zile.

Începând cu 1 iulie 2026, noua structură de roaming se va aplica și pentru clienții PrePay, care vor beneficia de aceleași zone tarifare ca și utilizatorii de abonamente.

Tarifele încep de la 2 euro credit/GB. Opțiunile includ:

7 days pass: 3 GB + 10 minute la 5 euro credit

30 days pass: 20 GB + 10 minute la 16 euro credit.

În februarie, Orange România și Vodafone au anunțat ambele, că vor mări prețurile abonamentelor din luna aprilie, invocând impactul inflației, se arată într-un comunicat oficial al companiei.

Ce îmbunătățește Orange pentru clienți, pe scurt

Orange modifică oferta de roaming în afara UE și anunță tarife mai avantajoase pentru peste 100 de destinații, fără a comunica majorări de preț pentru alte țări. Iată ce se întâmplă, pe scurt:

numărul zonelor tarifare se reduce de la 5 la 3, ceea ce simplifică oferta

peste 100 de țări vor avea tarife mai mici, fie pentru că sunt mutate într-o zonă tarifară mai avantajoasă, fie prin reducerea directă a prețurilor

abonații Smart Plus, Smart Elite și Smart Exclusive primesc 2 GB/lună incluși în roaming în Zona 1 (65 de țări)

apare o nouă opțiune de 7 zile, cu 3 GB și 10 minute la 5 euro

opțiunile existente își dublează valabilitatea, de la 15 la 30 de zile

și oferta PrePay este simplificată și aliniată celei pentru abonamente.

Care este situația financiară a Orange în România

În 2025, Orange, liderul pieței de telecomunicații din România, care numără peste 11 milioane de clienți, a înregistrat o pierdere de 841,6 milioane de lei, cu 2,6% mai mică decât în 2024.

Cifra de afaceri a crescut cu 15,2%, de la 6,55 miliarde de lei în 2024, la 7,55 miliarde de lei în 2025.

Cu toate acestea, datoriile companiei s-au majorat ușor, ajungând la 10,88 miliarde de lei, în timp ce creanțele au urcat la 2,25 miliarde de lei.

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