„Pentru a putea continua să oferim servicii de calitate în acest context economic, în care inflaţia raportată pentru luna decembrie 2025 de către Eurostat a fost de 8,6%, vom fi nevoiţi să aplicăm o indexare a preţurilor de 6,8% în acest an. Această indexare respectă prevederile contractuale, fiind mai mică decât procentul maxim de 8% prevăzut în contract. Indexarea va fi aplicată lunar, la tariful abonamentului pentru serviciile contractate (fără reduceri), începând cu luna aprilie”, a anunțat Orange.

Orange scumpește abonamentele cu 6,8%, din aprilie, din cauza inflației

Compania a precizat că indexarea nu va afecta ratele în derulare, taxele administrative, chiriile pentru echipamente, serviciile de conţinut, suprataxele sau traficul suplimentar consumat peste resursele incluse în abonament.

Orange subliniază că, deși inflația a generat creșteri ale costurilor operaționale, nu s-au făcut modificări de prețuri până în prezent.

În anunțul său, Orange a detaliat că inflația medie anuală a fost de 9,7% în 2023, 5,8% în 2024 și 6,8% în 2025, conform datelor Eurostat. Această creștere a influențat semnificativ costurile de furnizare a serviciilor.

„Până acum, am făcut eforturi să protejăm preţul plătit de tine pentru abonamentul Orange şi nu am aplicat, pentru niciun client persoană fizică, indexarea anuală a preţurilor conform contractului (…) Indexarea va fi aplicată lunar, la tariful abonamentului pentru serviciile contractate, începând cu luna aprilie și va fi inclusă în facturile emise după data de 6 aprilie 2026”, a adăugat compania.

Ultima dată, Orange a scumpit abonamentele în urmă cu un an, tot din cauza inflației.

Orange România, parte a grupului francez Orange – unul dintre cei mai mari operatori globali de telecomunicații – are peste 11 milioane de clienți la nivel național și o cifră de afaceri anuală de peste 1,5 miliarde de euro.

Prezentă pe piața locală din 1997, compania a investit până în prezent 4,7 miliarde de euro pentru a dezvolta servicii de conectivitate de bază, internet mobil, internet fix, TV și soluții IT&C complexe prin Orange Business.

Și Vodafone crește prețul abonamentelor, de la următoarea factură

De asemenea, și Vodafone România anunță o creștere a tarifelor abonamentelor cu 6,8%, aplicată începând cu factura următoare.

Majorarea, spune compania, corespunde indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC) comunicat de Eurostat pentru 2025.

„Având în vedere creșterea constantă a costurilor pentru furnizarea serviciilor de comunicații electronice de voce mobilă și date mobile, de telefonie fixă și internet fix, a serviciilor TV (transmisia serviciilor de programe audiovizuale), precum și a serviciilor machine-to-machine (M2M), vă informăm că, începând cu următoarea factură, tarifele acestor servicii vor fi indexate cu un procent de 6,8%”, a transmis operatorul.

Vodafone România a anunțat că mărirea va fi vizibilă pe factura viitoare, fără să precizeze clar dacă este vorba despre nota de plată pe luna februarie sau martie 2026.

Ultima scumpire a avut loc în vara lui 2025, când prețurile pentru telefonie mobilă au crescut cu 1,3 euro, TVA inclus. Vodafone susține că ajustările sunt necesare pentru a menține calitatea serviciilor oferite.

România, liderul inflaţiei în UE

România rămâne pe primul loc în clasamentul ţărilor cu cele mai mari rate ale inflaţiei în UE, urmată de Slovacia (4,1%) şi Estonia (4%).

La polul opus, Cipru (0,1%), Franţa (0,7%) şi Italia (1,2%) au înregistrat cele mai scăzute rate anuale ale inflaţiei, potrivit datelor publicate de Eurostat pe 19 ianuarie 2026.

În comparaţie cu luna noiembrie 2025, inflaţia a scăzut în 18 state membre, a rămas constantă în trei ţări, inclusiv România, şi a crescut în alte şase.

La nivelul zonei euro, rata anuală a inflaţiei a coborât la 1,9%, sub ţinta de 2% stabilită de Banca Centrală Europeană (BCE).

Serviciile au avut cea mai mare contribuţie la inflaţia zonei euro (1,54%), urmate de alimente, alcool şi tutun (0,49%), în timp ce preţurile la energie au scăzut (-0,18%).

Rata anuală a inflaţiei s-a aflat la 9,7% în luna decembrie 2025, comparativ cu luna decembrie 2024, conform datelor Institutului Naţional de Statistică (INS).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE