Frumusețea cămilelor, un subiect serios

Concursurile de frumusețe pentru cămile sunt un simbol cultural important în Oman și în întregul Golf Persic. Jurații evaluează aspecte precum blana lucioasă, gâtul elegant, capul mare cu buze pline și cocoașa bine conturată. Însă, pe măsură ce premiile cresc, ajungând la sume de zeci de milioane de dolari, presiunea asupra crescătorilor de a obține rezultate perfecte devine uriașă.

Aceste competiții sunt mai mult decât simple târguri de animale. Ele reprezintă o celebrare a moștenirii beduine și a genealogiei pure a cămilelor, transformând animalele în active valoroase. Câștigătoarele obțin prestigiu, drepturi de reproducere și premii substanțiale, fie în bani, fie în bunuri.

Metode controversate de „înfrumusețare”

Inspectorii veterinari au descoperit multiple trucuri folosite de crescători pentru a îmbunătăți aspectul cămilelor. Printre acestea, injecțiile cu acid hialuronic pentru buze mai pline, filler-ele dermice pentru un profil nazal impunător și Botoxul pentru netezirea expresiei faciale. În plus, ceara de silicon a fost utilizată pentru cocoașe mai mari, iar hormonii au fost administrați pentru a sculpta musculatura perfectă.

Astfel de intervenții nu sunt o noutate. În 2018, unsprezece cămile au fost descalificate la Festivalul Cămilelor King Abdulaziz din Arabia Saudită pentru utilizarea unor proceduri similare. Scandalurile au continuat și în 2021, când peste 40 de cămile au fost excluse din competiție pentru manipulări excesive, de la injecții hormonale până la ajustări artificiale ale nasului.

Probleme de sănătate și cruzime față de animale

Utilizarea substanțelor cosmetice prezintă riscuri grave pentru sănătatea cămilelor. Potrivit experților veterinari, aceste intervenții pot provoca durere, infecții, necroză tisulară și abcese. Botoxul, de exemplu, poate paraliza nervii esențiali pentru mâncat și băut, ducând la malnutriție. În plus, filler-ele pot cauza inflamații cronice, iar hormonii pot afecta fertilitatea, producția de lapte și comportamentul animalelor.

Aceste practici, adesea realizate în secret, subminează sănătatea și bunăstarea cămilelor, generând suferință inutilă. Organizațiile pentru protecția animalelor condamnă ferm astfel de manipulări, considerându-le crude și neetice.

Impactul asupra tradiției și economiei

Scandalurile de manipulare nu afectează doar integritatea competițiilor, ci și reputația „excelenței arabe autentice”. Economia concursurilor de frumusețe pentru cămile, evaluată la milioane de dolari, atrage investiții, turiști și crescători din întreaga regiune, de la Riad până la Muscat. Orice compromitere a valorilor tradiționale riscă să submineze această industrie în plină expansiune.

În timp ce cămilele descalificate se întorc în țarcuri, proprietarii lor nu renunță. Fie că investesc în metode mai subtile de manipulare sau fac lobby pentru reguli mai permisive, dorința de câștig continuă să alimenteze această competiție intensă, cu implicații culturale, economice și etice.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE