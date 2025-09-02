Autorităţile locale vor să încurajeze locuitorii să folosească aceste device-uri maximum două ore pe zi în afara programului de lucru sau şcoală.

Potrivit El Pais, proiectul de ordonanţă municipală a fost anunţat pe 21 august şi a stârnit deja dezbateri aprinse în Japonia.

Măsura nu este obligatorie și poate intra în vigoare în această toamnă

Deşi măsura nu va fi obligatorie şi nu prevede sancţiuni, ea vizează „prevenirea utilizării excesive a dispozitivelor care cauzează probleme de sănătate fizică şi mentală”.

Primarul Masafumi Koki a explicat: „Acest lucru nu înseamnă că oraşul va limita drepturile rezidenţilor sau le va impune obligaţii. Mai degrabă, sper să servească drept o oportunitate pentru fiecare familie de a reflecta şi discuta despre timpul petrecut pe smartphone-uri, precum şi despre momentul zilei în care sunt folosite aceste dispozitive”.

Limita de două ore se bazează pe date de la Ministerul Sănătăţii. Proiectul mai recomandă elevilor de şcoală primară să evite smartphone-urile după ora 21:00, iar celor de liceu după ora 22:00.

Reacţiile locuitorilor sunt mixte

Propunerea a stârnit reacţii mixte în rândul locuitorilor. Circa 80% dintre comentariile primite de autorităţi au fost negative, menținonând „restricţionarea libertatății”.

Recomandări
Totuşi, unii susţin iniţiativa: „Am observat de mult timp dependenţa de smartphone şi îndemn ca ordonanţa să fie adoptată”, a declarat un rezident, citat de El Pais.

Primarul a clarificat că utilizarea smartphone-ului pentru activităţi non-recreative, precum gătitul, exerciţiile fizice sau învăţarea online, nu se încadrează în limita de două ore.

Care e contextul mai larg al situației

Tinerii japonezi petrec în medie aproape cinci ore pe zi online în timpul săptămânii. Circa 65% dintre copiii de 10 ani au deja propriul smartphone, potrivit unui sondaj guvernamental din 2024.

În 2020, prefectura Kagawa a promovat o reglementare similară pentru minori, limitând utilizarea jocurilor video.

Deşi contestată în instanţă, măsura a fost declarată constituţională în 2022. Dacă va fi aprobată pe 22 septembrie, ordonanţa din Toyoake ar urma să intre în vigoare de la 1 octombrie. Rămâne de văzut dacă această abordare va fi adoptată şi în alte oraşe japoneze.

