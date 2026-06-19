Orașul din Polonia care a stat 33 de ani fără tren

Lomza este un oraș din nord-estul Poloniei, situat între Varșovia și Bialystok. Are aproximativ 60.000 de locuitori și este un centru regional important. Ultimele trenuri de pasageri au circulat acolo în urmă cu peste trei decenii, iar orașul a rămas dependent în mare parte de transportul rutier.

Pentru localnici, revenirea trenului nu este doar o schimbare de program. Este reconectarea orașului la rețeaua națională de transport și un semn că Polonia încearcă să repare una dintre rupturile produse în anii 90, când mai multe orașe mici și medii au pierdut legăturile feroviare.

Polonia a refăcut 17 kilometri de linie

Pentru ca trenurile să poată ajunge din nou la Lomza, autoritățile au refăcut 17 kilometri din linia feroviară nr. 49, între Sniadowo și Lomza. Au fost reconstruite șinele, au fost montate macazuri noi, au fost modernizate sistemele de semnalizare și control al traficului, iar stația din Lomza a fost pregătită din nou pentru pasageri.

Lucrările au inclus și construcții inginerești, peroane și infrastructură adaptată pentru transportul de călători. Administratorul infrastructurii feroviare, PKP Polskie Linie Kolejowe, a avut rolul principal în proiect. Redeschiderea liniei face parte dintr-un plan mai amplu prin care Polonia încearcă să readucă trenurile în orașele care au fost scoase, practic, de pe harta feroviară.

Donald Tusk: „Va fi mai ușor, mai rapid, mai modern și mai sigur”

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a prezentat revenirea trenului în Lomza ca pe un simbol al modului în care statul vrea să refacă accesul la transport public modern.

„Calea ferată trebuie să fie la dispoziția tuturor celor care vor să călătorească, fie între localități mici, fie către capitală. Va fi mai ușor, mai rapid, mai modern și mai sigur”, a spus Tusk.

Autoritățile poloneze spun că investiția nu este doar despre un oraș, ci despre felul în care transportul feroviar poate reduce izolarea unor zone întregi. Pentru Lomza, trenul poate însemna acces mai bun spre locuri de muncă, școli, spitale, turism și afaceri.

Trenuri Intercity pe ruta Bialystok-Olsztyn

Revenirea orașului Lomza pe harta feroviară este legată și de noul program PKP Intercity. Din 14 iunie 2026, trenurile IC Omulew și IC Orzyc circulă pe ruta Bialystok-Olsztyn-Bialystok, prin Lomza și Sniadowo. Pentru Sniadowo, este prima oprire de trenuri de lung parcurs în programul PKP Intercity. Pentru Lomza, este revenirea unei legături feroviare regulate după mai bine de trei decenii.

Noile curse oferă locuitorilor din Podlasia mai multe opțiuni directe spre alte regiuni ale Poloniei. În același timp, mai multe rute Intercity au fost prelungite spre Białystok, ceea ce crește numărul legăturilor directe pentru pasagerii din nord-estul țării.

Polonia construiește și o gară nouă în Lomza

În iunie 2026, compania PKP SA a lansat licitația pentru proiectarea și construirea unei noi gări în Lomza. Autoritățile vor să transforme redeschiderea liniei într-un proiect pe termen lung, nu într-un moment festiv urmat de stagnare. Modernizarea rutei Lapy-Sniadowo-Lomza va continua în următorii ani, cu lucrări suplimentare în stații și halte.

Ministrul polonez al infrastructurii, Dariusz Klimczak, a spus că Polonia investește în linii noi, gări noi, modernizarea stațiilor, digitalizarea căii ferate și material rulant modern.

„Facem toate acestea pentru a răspunde cererii tot mai mari a polonezilor care aleg să călătorească cu trenul”, a declarat Dariusz Klimczak.

Renașterea căii ferate poloneze

Proiectul din Lomza este parte a unui program mai mare prin care Polonia încearcă să reducă diferențele dintre orașele mari și zonele care au rămas ani întregi fără transport feroviar, să readucă trenul în orașele izolate de rețeaua feroviară și să modernizeze infrastructura acolo unde liniile există, dar nu mai sunt atractive pentru pasageri.

Ministerul Infrastructurii din Polonia spune că, din 14 iunie 2026, pe șine ies 560 de trenuri pe zi, cu 46 mai multe decât anul trecut și cu 129 mai multe decât în 2023. Datele oficiale arată și o creștere puternică a numărului de pasageri. În 2025, calea ferată poloneză a transportat 439 de milioane de pasageri, cu 65 de milioane mai mulți decât cu doi ani înainte.

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