Nouă dintre primele zece poziții din topul celor mai congestionate orașe din regiune sunt ocupate de localități românești, cu Timișoara pe locul 1 (75% dintre timișoreni declară că petrec cel puțin două ore pe săptămână în trafic) și București pe locul 2 (74,4%).

Studiul analizează și alte aspecte ale vieții urbane, precum lipsa spațiilor verzi sau dificultățile din transportul public.

În acest context, Street Delivery organizează sâmbătă, 27 septembrie, de la ora 10:00, o dezbatere în mijlocul străzii (intersecția Arthur Verona – Pitar Moș), dedicată soluțiilor pentru un București mai prietenos cu pietonii.

„Pornim de la întrebări firești pentru orice locuitor al Capitalei: Cum ar arăta orașul dacă străzile ar reveni oamenilor? Cum ar fi dacă drumul zilnic la birou ar fi lipsit de traficul sufocant? Dacă am putea combina ușor trenul, bicicleta, transportul în comun și serviciile de ride-hailing? Și, mai ales, cât de departe suntem de aceste scenarii? Invităm bucureștenii, autoritățile și presa să participe la discuții pentru a găsi cele mai bune soluții”, spune Matei Bogoescu, expert în mobilitate urbană și moderatorul evenimentului.

Ediția din acest an a Street Delivery, desfășurată în perioada 26–28 septembrie, are tema „Sub semnul întrebării” și marchează 20 de ani de existență.

Strada Arthur Verona va fi transformată în zonă pietonală, iar manifestul cultural propune reflecții asupra modului în care putem construi orașe mai unite, cum putem cultiva legături între generații și cum putem transforma spațiul comun într-un loc de întâlnire și dialog.

La dezbaterea de sâmbătă vor participa: George Tuță (Primarul Sectorului 1), Maria Duda (arhitectă, Asociația Baza. Deschidem orașul), Andrei Mitrea (membru al echipei de elaborare a Planului Urbanistic General București) și Mihai Iacovici (șeful Biroului de Mobilitate Urbană din PMB).

Friendly City Index este o bază de date internațională care evaluează orașele din Europa Centrală și de Est din perspectiva locuitorilor.

Proiectul, construit pe datele și expertiza Bolt, este deschis colaborării cu specialiști independenți și mediul academic, scopul său fiind să permită cetățenilor să compare experiențele lor cu cele din alte orașe ale regiunii.

