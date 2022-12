„Iohannis a planificat înlăturarea mea de la conducerea PNL deşi sunt preşedintele PNL din istorie – pe date, pe cifre – care a avut cele mai bune rezultate pentru partid. A planificat înlăturarea, pentru că ştia sigur că nu voi fi niciodată de acord nici să fie Ciucă premier, nici să facă alianţă cu PSD. Şi de ce a făcut chestiunea asta? Pentru că nu vrea să se pensioneze. El speră să se menţină această alianţă şi după 2024, în care PSD să ia preşedinţia Româniai, iar PNL să primească poziţia de premier în alianţă. Domnul Iohannis, care doreşte să se întoarcă preşedintele la PNL şi vrea să fie premier”, a declarat Ludovic Orban.

Ludovic Orban a demisionat din funcție de președinte al Partidului Național Liberal pe 23 noiembrie 2021, fiind urmat atunci de mai mulți deputați și senatori.

Atunci fostul liberal a avut o serie de critici la adersa șefului statului Klaus Iohannis, pe care l-a acuzat că îi „slugărește cât mai mult pe PSD-iști, ca nu cumva să treacă suspendarea prin Parlament”.

În cadrul emisiunii de la Prima TV a fost întrebat cum explică faptul că PNL-ul pe care îl conducea a pierdut şapte procente între alegerile locale şi alegerile parlamentare.

Recomandări Patronul ziarului Libertatea, editorial despre cum a ratat presa să aibă o discuție despre antisemitism în cazul lui Annie Ernaux, laureata Nobelului pentru Literatură

„PNL a câştigat alegeri ca PNL, nu parte în alianţe, doar în mandatul meu. Nu am câştigat alegerile parlamentare din două motive: în primul rând din cauza faptului că a trebuit să guvernăm în pandemie şi în criză economică. În momentul în care am reuşit, pentru prima oară în 32 de ani de democraţie, să demitem un guvern postcomunist al PSD, al stângii, am vrut să demarăm alegeri anticipate. Am demarat procedurile pentru convocarea alegerilor anticipate când a venit lebăda neagră pe care nu o putea anticipa nimeni – pandemia”, a explicat Orban.

El a adăugat că nu poate să fie partener cu cei care „îi lustruiesc ghetele şi îi curăţă scamele liderului PSD”.

Demisia lui Ludovic Orban din PNL a venit la aproape două luni după ce Florin Cîțu a câștigat alegerile interne pentru funcția de președinte a partidului.

Ulterior, Ludovic Orban, alături de mai mulți liberali, au înființat partidul Forța Dreptei.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Cu 6 ani înainte de Revoluție, Ileana a decis să fugă în SUA și s-a angajat ca femeie de serviciu. După aproape 40 de ani, a ajuns să facă ceva incredibil

Playtech.ro Probleme mari pentru Putin! A fost ţinta unui ATAC, lucrurile se complică. 'A fost o lovitură...

Viva.ro Pictorial exclusiv cu Paula Seling și fiica ei, în vârstă de 9 ani: „Mami, sunt pregătită să afle lumea despre mine!”

Observatornews.ro A murit unul dintre copiii spulberați pe trecerea de pietoni, în Petroșani. Șoferul nu avea permis de conducere şi era băut

Știrileprotv.ro Povestea emoționantă a unui bucureștean care n-a intrat la serbarea fiicei, rușinat de cum era îmbrăcat

FANATIK.RO Ce minister va cheltui 150 de milioane de euro pe benzină. Este cea mai mare achiziție din istorie

Orangesport.ro Incredibil! Rusia cere schimbarea graniţelor după ce Argentina a câştigat Cupa Mondială. Cine ar pierde un teritoriu istoric

HOROSCOP Horoscop 22 decembrie 2022. Peștii au parte de o relativă liniște în familie, ceea ce e destul de neobișnuit, situația este pe cale să se schimbe

PUBLICITATE Festivalul NOVA continuă: instalații inovatoare și spectacole te așteaptă în spațiul IQOS de la Platforma Wolff