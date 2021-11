„Este pentru mine o zi crucială. O zi în care pur și simplu am fost obligat să părăsesc partidul în care mi-am petrecut toată viața matură. Este o decizie pe care o iau cu mare greutate, pentru că în Partidul Național Liberal am cei mai mulți prieteni, cei mai mulți oameni alături de care am suferit, m-am bătut să susținem ideile liberale, să oprim Ciuma Roșie să conducă România și să oferim României șansa la o dezvoltare reală”, a spus Orban, la sediul din Modrogan al liberalilor.

„Astăzi, am fost obligat să aleg între a fi loial Partidului Național Liberal și a fi loial cetățenilor români care mi-au acordat încrederea și și-au pus speranțele în noi”, a adăugat el.

„Demisia nu este un sfârşit, este un început. Nu mă las, oricâte aluzii și amenințări am primit în ultimele luni. Vom începe împreună o construcţie solidă, care să se bazeze pe oameni de caracter, pe oameni de onoare, harnici, cu frica lui Dumnezeu, cu bun-simţ şi pe oameni care într-adevăr au capacitatea de a face viaţa mai bună semenilor lor”, a mai spus Orban, care s-a înscris în PNL în 1990.

La final, Orban i-a transmis un mesaj președintelui Klaus Iohannis, pe care l-a acuzat că îi „slugărește cât mai mult pe PSD-iști, ca nu cumva să treacă suspendarea prin Parlament”.

Oricât de mult se ascunde, oricât de departe va sta de oameni, tot îl vor ajunge scrâșnelile din dinți, sudalmele și blestemele oamenilor pe care i-a trădat. Nimeni nu scapă când își bate joc de oameni. Ludovic Orban, fost președinte PNL:

Lista celor 16 liberali care au demisionat din PNL: Ludovic Orban, Violeta Alexandru, Antonel Tănase, Alexandru Kocsis, Ovidiu Florean, Ion Ștefan, Ionel Dancă, Constantin Șovăială, George Ionescu, Adrian Oros, Bogdan Bola, Claudiu Chira, Nicolae Giugea, Gabriel Plăiașu, Ion Iordache, Adrian Miuțescu.

Fostul lider PNL Ludovic Orban a anunţat luni, 22 noiembrie, după şedinţa conducerii partidului în care s-a validat guvernarea cu PSD, că îşi va da demisia din partid și a lansat un mesaj dur împotriva actualei conduceri a partidului.

„Sunt în situația destul de grea de a lua decizia de a intra cu toată forța în opoziție față de acest proiect nociv pentru România. Îmi voi da demisia din PNL și voi începe ceea ce înseamnă că voi continua să fac în cei 30 de ani să-i reprezint în mod onest pe oameni”, a declarat Ludovic Orban după ședința de luni, 22 noiembrie, în care liberalii au validat un program comun cu PSD și UDMR.

Întrebat când își va da demisia din PNL, Orban a răspuns că se va consulta cu toți colegii cu care a ținut legătura și îi susțin punctul de vedere.

„Vom lua împreună decizia privind pașii de urmat”, a afirmat el. Pentru fostul președinte PNL exista o decizie a Biroului Executiv de excludere din partid, luată în 12 noiembrie, însă pentru validarea ei mai era nevoie și de aprobarea în Consiliul Politic Naţional al PNL.

Ludovic Orban: „Pentru mine, PNL a murit în pat cu PSD”

„Azi PNL și-a negat întreaga istorie, conducerea, o majoritate fragilă care a ascultat de Iohannis, a dus partidul într-o fundătură. Astăzi, pentru mine PNL a murit, e adevărat, în pat cu PSD. Cine îşi imaginează că va putea vreodată să se reabiliteze este un naiv”, a mai spus Ludovic Orban.

Potrivit lui Orban, „astăzi nu mai există nicio forţă politică de centru-dreapta care să îi reprezinte cu adevărat pe oamenii cinstiţi”.

Foto: Vlad Chirea

