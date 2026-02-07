Orezul „cel mai bun din lume”

Cu un amestec de scepticism și curiozitate, cheful din Hong Kong, proprietar al Sushi Fujimoto, a declarat: „Aceste lucruri sunt adesea foarte comerciale și nu neapărat bune”.

Kinmemai Premium este produs de compania Toyo Rice Corporation, condusă de Keiji Saika, în vârstă de 91 de ani. În 2016, Saika a decis să promoveze orezul japonez pe plan internațional fără a investi resurse uriașe în marketing.

„Atunci mi-a venit ideea să intru în Guinness World Records. Trebuia să facem ceva ce nu mai fusese făcut niciodată până atunci”, a declarat Saika pentru CNN Travel.

Rezultatul? Orezul Kinmemai Premium, vândut inițial la un preț de 9.496 de yeni pentru o cutie de 840 de grame, echivalentul a aproximativ 109 dolari pe kilogram în 2016. În pofida prețului ridicat, cererea a fost neașteptat de mare, iar proiectul a devenit un eveniment anual.

În 2026, cutiile de orez sunt disponibile la prețul de 10.800 de yeni (aproximativ 73,4 dolari), iar cele 1.000 de cutii produse anual se epuizează rapid.

Procesul de fabricație: o artă în sine

Crearea unui orez de o astfel de calitate nu este deloc un proces simplu. Saika selectează anual între patru și șase soiuri de orez premiate, dintr-un total de aproximativ 5.000 de intrări la concursul „International Contest on Rice Taste Evaluation” din Japonia.

Se analizează nu doar aroma și textura, ci și nivelurile de enzime, pentru a determina vitalitatea boabelor.

„Această vitalitate, această forță vitală poate fi identificată clar prin activitatea enzimatică. Orezul cu o vitalitate puternică devine cu adevărat excepțional”, explică Saika.

După selecție, orezul este lăsat să se odihnească câteva luni pentru a-și îmbunătăți aroma și valoarea nutritivă. Acest proces meticulos, combinat cu cantitatea limitată produsă, contribuie la costurile ridicate ale orezului Kinmemai Premium. Acesta este deseori oferit drept cadou de lux sau folosit pentru ocazii speciale și evenimente corporate.

Testul final în bucătărie

După ce a primit cadou o cutie de Kinmemai Premium, chef Fujimoto a pregătit orezul în bucătăria sa din Hong Kong. Deși ar fi dorit să facă mai multe teste pentru a ajusta timpii de înmuiere și temperaturile de gătit, cantitatea limitată de orez l-a forțat să improvizeze.

„Culoarea este frumoasă, clară. Îmi place”, a spus el la prima vedere. Soția sa, Ai, a remarcat: „Whoa. Strălucește. Ca un diamant”.

După degustare, verdictul a fost favorabil: „Aroma este bine echilibrată. Textura este bună. Are o umiditate plăcută. Acest orez va plăcea oricui”.

Totuși, Fujimoto a recunoscut că prețul ridicat îl împiedică să folosească orezul în restaurantul său. „E prea scump, ar trebui să ne triplăm prețurile”, a glumit el.

O misiune pentru orezul japonez

Pasiunea lui Saika pentru orez își are originile în copilărie, pe fondul foametei severe de după Al Doilea Război Mondial.

„Multe persoane au murit de foame. Chiar și judecători, și oameni din poziții importante sau din clasa de sus”, își amintește el.

Această experiență l-a motivat să dedice întreaga viață îmbunătățirii calității orezului japonez. În anii ’90, Saika a dezvoltat orezul care nu necesită spălare, economisind astfel apă. Mai târziu, a creat utilaje noi de măcinare pentru a păstra mai bine nutrienții și aroma orezului.

Viitorul agriculturii de orez

La vârsta de 91 de ani, Saika continuă să lucreze zilnic și își menține energia, despre care spune că o datorează orezului.

„Astăzi port un costum, dar, de obicei, sunt în haine de lucru, ocupându-mă de diverse sarcini în fabrică”, mărturisește el.

„La această vârstă, mă preocupă dezvoltarea mea și a companiei, dar cea mai mare preocupare este viitorul Japoniei”.

Proiectul „Cel mai bun orez din lume” a devenit un simbol al excelenței și al dedicației pentru calitate. „Producătorii de orez muncesc din greu pentru a ajunge aici, iar când reușesc, sunt mândri. Este o motivație pentru ei și pentru viitoarele generații”, conchide Saika.

În ciuda succesului său internațional, orezul japonez continuă să fie un simbol cultural și o sursă de mândrie națională, iar Kinmemai Premium rămâne un exemplu de excelență în domeniul producției de orez, un tribut adus tradiției și inovației japoneze.

