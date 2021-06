Organizația insistă pe ideea că, într-o justiție independentă de politic, jurnaliștii, ca orice cetățeni, nu sunt investigați pentru articolele pe care le scriu. Așa cum cetățenii nu sunt investigați pentru profesia lor, la cererea oficialilor statului, un primar politician în acest caz. ”Procurorii români îi interogează pe angajații Newsweek și Libertatea cu privire la faptul că au raportat corupția”, spune Committee to Protect Journalists în titlul comunicatului său, scris de către filiala sa din Berlin.



Cine este Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor



Fondat în 1981 la New York, Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor este o organizație non-guvernamentală care promovează libertatea presei la nivel global. Din conducerea organizației fac parte jurnaliști de la New York Times, NBC, The Wall Street Journal, Al Jazeera, Bloomberg și profesori la universități prestigioase din SUA.

„Autoritățile române trebuie să înceteze convocarea jurnaliștilor pentru interogare cu privire la munca lor, iar oficialii locali nu ar trebui să depună plângeri penale împotriva presei”, susține Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor, o organizație americană cu sediul la New York, într-o alertă publicată joi pe site-ul instituției.







„Este esențial ca jurnaliștii să poată să scrie liber despre modul în care sunt folosiți banii publici, fără teama de a fi hărțuiți de către autoritățile legale ale statului”, a declarat Gulnoza Said, coordonatorul pe Europa și Asia al CPJ.



Autoritățile române ar trebui să renunțe la investigațiile la adresa angajaților Libertatea și Newsweek România, iar oficialii ar trebui să se abțină în a încerca să controleze presa și să o hărțuiască pentru că își face treaba.

Gulnoza Said, coordonator CPJ pentru Europa și Asia

Organizația americană a încercat să obțină reacții și de la DIICOT, dar și de la primarul Daniel Băluță pe această temă, fără succes însă.

Jurnaliștii reclamați nu pot scrie despre plângerea lui Băluță



Reacția organizației americane apare după ce, luna trecută, patru jurnaliști de la Libertatea și Newsweek au fost acuzați de primarul PSD al sectorului 4, Daniel Băluță, apoi chemați la DIICOT. Deși au dat declarații ca martori, în dosarul în care Daniel Băluță îi acuză de șantaj și constituirea unui grup criminal organizat, dreptul lor de a relata despre plîngerea lui Băluță a fost restricționat a remarcat și o altă organizație internațională, Reporteri fără frontiere.

Împreună cu Active Watch, Reporteri fără frontiere a cerut o anchetă internă la DIICOT pentru felul în care acest caz a fost abordat.



Ulterior, publicația Rise Project a dezvăluit că procurorul Edi Oprea care investighează aceste acuzații este soțul unei avocate, Simona Mihaela Oprea, care l-a apărat într-un proces pe Marian Goleac.

Goleac este coleg de listă PSD la alegerile locale din 2020 cu Daniel Băluță, subordonat al acestuia în relația primar-șef ADP și unul dintre apropiații primarului.

Despre Băluță și Goleac ca lideri de administrație care acționează împreună jurnaliștii reclamați de primar au relatat pe larg în ultimii ani.

Goleac interceptat de DNA când le mituia un ofițer din DNA. Avocatul său era soția procurorului DIICOT

În urma acestei dezvăluiri de presă, DIICOT a sesizat Inspecția Judiciară pentru a verifica posibile abuzuri în instrumentarea dosarului contra jurnaliștilor. Reacția DIICOT a fost trimiterea cazului procurorului la Inspecția Judiciară.

Jurnaliștii de la Rise au mai arătat că, în 2019, timp în care era asistat în dosarele deschise la DNA de soția procurorului DIICOT, Goleac era interceptat când mituia un ofițer judiciar de la DNA, ca să obțină informații despre dosarele sale. ”Cineva s-a pus pe mine și pe primar și vor să ne termine. Și e un dosar la Bîlciu (procuror DNA – nr)”, apare în stenogramele DNA cu Marian Goleac, mâna dreaptă a primarului Băluță.

Alina Mungiu-Pippidi: Băluță să se judece în civil



Plîngerea primarului la adresa jurnaliștilor și ceea ce a urmat a stârnit reacții de protest în rândul presei, dar și al reprezentanților societății civile. Una dintre voci, președinta Societății Academice din România, Alina Mungiu-Pippidi, a scris într-un text din Adevărul că primarul Băluță ar trebui să renunțe la plângerea la DIICOT și să se adreseze instanțelor civile, dacă s-a simțit lezat de articolele din presă.

Deutsche Welle: ”Cine îndrăznește să iasă din rând va fi târât în procese nesfârșite, discreditat și mânjit de noroi”

De asemenea, Deutsche Welle a scris în articolul intitulat ”Modelul rusesc sau cine scoate artileria grea împotriva jurnaliștilor” că ” În războiul mai mare din care face parte acest episod (n.r. plângerea primarului Băluță), oamenii influenți din politică și afaceri vor să demonstreze că ei pot controla totul și cine îndrăznește să iasă din rând va fi târât în procese nesfârșite, discreditat și mânjit de noroi. De aceea dosarul de la parchetul antimafia împotriva jurnaliștilor a fost însoțit în mass-media de imagini culese în timp, împotriva unora dintre ei”.

”Cei patru (n.r. cazul jurnaliștilor de la TVR, ProTV și G4Media) au fost fotografiați și filmați întreaga seară în cadrul unei operațiuni care a fost executată, de profesioniști coordonați de un fost ofițer al Serviului Român de Informații, iar apoi montajul a fost preluat de Evenimentul Zilei, condus de Dan Andronic și de Gândul, controlat de familia lui Radu Budeanu, ambii condamnați penal”, a subliniat Deutsche Welle.

Cei care fac astfel de filaje nu prea sunt deranjați de Justiție, cu toate că scopurile acestor acțiuni sunt clare și sunt folosite tot site-uri media pentru diseminarea lor

Jurnalista Sabina Fati în Deutsche Welle





Foto: Hepta

