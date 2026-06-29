Peter Maghyar nu se numără printre invitații de la Școala de vară de la Băile Tușnad

Prim-ministrul Ungariei, Péter Magyar, nu se va număra printre invitații ediției din acest an a Școlii de vară de la Băile Tușnad, ce se va desfășura între 21 și 26 iulie, anunță organizatorii. În schimb, fostul premier Viktor Orbán va susține un discurs, respectând tradiția evenimentului, informează Informat.ro.

Care este motivul excluderii lui Péter Magyar

Zsolt Németh, fondator al Universității de Vară de la Balvanyos, a declarat că Péter Magyar a fost exclus din cauza atitudinii sale considerate inacceptabile față de liderii maghiari din afara granițelor și adversarii politici.

„Nu putem tolera insultele la adresa comunităților maghiare”, a explicat acesta pe Facebook.

Cum a reacționat Péter Magyar

Pe de altă parte, Magyar a criticat public decizia organizatorilor, acuzându-i că se tem de prezența sa, în contextul în care evenimentul beneficiază de finanțare publică, potrivit sursei citate mai sus.

Ediția din acest an, desfășurată sub sloganul „Deplin cu tine”, va include concerte ale unor artiști precum Edda Muvek, Magyar Banda, 4S Street și Holograf.

Ce este Universitatea de Vară de la Băile Tușnad și care este istoricul evenimentului cunoscut ca Tusványos

Universitatea de Vară și Tabăra Studențească „Bálványos”, cunoscută public sub denumirea de „Tusványos”, este un eveniment anual cu profil politic, social și cultural desfășurat în stațiunea Băile Tușnad, județul Harghita.

Lansat în 1990 la inițiativa unui grup de organizatori din Ungaria, România și Regatul Unit, între care David Campanale, Zsolt Németh, Toró T. Tibor și alți colaboratori ai proiectului, evenimentul a avut primele ediții la Băile Bálványos, fiind mutat ulterior la Băile Tușnad.

În mod tradițional, acesta are loc la sfârșitul lunii iulie și reunește actori politici, reprezentanți ai societății civile și invitați internaționali. Scopul inițial declarat a fost stimularea dialogului româno-maghiar și a cooperării regionale în contextul postcomunist.

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