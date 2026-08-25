Bogdan Putinică, fost General Manager al Microsoft pentru 17 țări, și Alex Balint, inginer cu peste 15 ani de experiență în giganți Big Tech precum Amazon, Microsoft și Stripe, au fondat Outcome1.AI, un startup ambițios care își propune să aducă „angajații digitali” în companiile mici și mijlocii.

Paradoxul românesc

Lansat într-o Românie prinsă într-un soi de paradox, o criză severă de personal, dar și cea mai scăzută rată de adopție a inteligenței artificiale din întreaga Uniune Europeană (doar 5,2%), proiectul nu își propune să concedieze oameni, ci să rezolve munca rămasă nefăcută din IMM-uri.

De la reconcilierea facturilor și trierea cererilor de HR sau IT, până la gestionarea clienților și conformitate, acești agenți digitali preiau activitățile repetitive cu un „salariu” lunar predictibil, permițându-le angajaților umani să se concentreze pe deciziile cu adevărat importante.

Infrastructură AI construită la București

Miza proiectului depășește, însă, granițele unei simple automatizări de afaceri. Creat integral sub normele stricte ale Uniunii Europene (GDPR și proaspătul AI Act), Outcome1.AI încearcă să demonstreze că infrastructura critică AI nu trebuie închiriată doar de la giganții din SUA sau China, ci poate fi construită și guvernată responsabil chiar de aici, de la București.

Am stat de vorbă cu cei doi antreprenori despre tot ce înseamnă peisajul AI în România, despre provocările de pe piața locală, dar mai ales despre oportunitățile din domeniu.

Folosim mai mult AI acasă, față de cât folosim la birou

Libertatea: Domnule Putinică, românii asociază des ideile de „Frontier AI” și „angajați digitali” cu teama de concedieri. Porniți la drum într-o țară cu cea mai mică rată de adopție AI din UE (5,2%), dar cu o criză acută de personal. Cum credeți că acești angajați digitali vor acoperi doar deficitul de forță de muncă și nu vor înlocui angajații existenți?

Bogdan Putinică: „Nu pot susține onest acel „doar”. Deciziile de personal aparțin fiecărei companii. Eu pot răspunde pentru Outcome1.AI: ce construim, unde începem și ce măsurăm.

Aș preciza și cifra: în 2025, 5,2% reprezenta ponderea companiilor românești cu cel puțin zece persoane care foloseau tehnologii AI, cea mai mică din Uniunea Europeană. Nu este procentul „românilor”, care este paradoxal, mult mai mare, peste 44%. Folosim mai mult AI acasă, față de cât folosim la birou”.

Problema pe care Outcome1.AI o rezolvă nu este forța de muncă actuală, ci este munca rămasă nefăcută: facturi de reconciliat, clienți care așteaptă, oportunități comerciale care se pierd. Acolo introducem un Digital Employee. Într-un singur rol definit, cu autoritate limitată, acces doar la sistemele aprobate și cu un manager uman. Deciziile cu consecințe rămân la oameni.

În modelul nostru, oamenii fac parte din Digital Workforce. Ei păstrează judecata și răspunderea. Angajații digitali aduc capacitatea operațională care lipsește. Criteriul de succes este munca dusă la capăt și valoarea creată, nu reducerea echipei.

Răspund pentru modelul pe care îl punem în piață. Iar modelul Outcome1.AI este construit pentru ca firmele să poată crește alături de oamenii lor”.

Libertatea: IMM-urile reprezintă 99,8% din companiile din UE și generează jumătate din valoarea adăugată. Cum se va traduce practic adoptarea Outcome1.AI în cifrele economiei românești, vorbim de o reducere a costurilor operaționale sau de o creștere accelerată a afacerilor locale?

Bogdan Putinică: „Ați remarcat bine publicul țintă pentru Outcome1.AI. Toate aceste IMM-uri europene, duc, practic, greul oricărei economii. Și tot ele duc greul și când vine vorba de creștere. Procentele publicate de Eurostat sunt covârșitoare, peste 60% din nevoile de forță de muncă ramân neacoperite.

Dacă trebuie să aleg, miza pentru România este creșterea valorii create de IMM-uri. În 2024, valoarea adăugată per persoană în IMM-urile românești era aproximativ jumătate din media UE. Dacă folosim tehnologia noastră doar ca să comprimăm bugete (reducem costurile), ratăm tocmai transformarea care poate produce valoare. Outcome1.AI intră într-o companie printr-un rol bine definit. Acolo trebuie să apară dovada economică.

Rezultatul pe care îl urmărim este creșterea economică

Să luăm o firmă care pierde oportunități fiindcă echipa nu are timp să cerceteze totul, să pregătească întâlnirile și să țină CRM-ul la zi. Un Digital Employee poate prelua această muncă, până la punctul unei decizii. Prețul, negocierea și angajamentul comercial rămân la om.

Firma poate răspunde mai repede și poate gestiona mai multe oportunități, iar oamenii își folosesc timpul acolo unde judecata și relația contează.

La scara economiei, efectul relevant este productivitatea: mai multă valoare adăugată per angajat și mai multe IMM-uri capabile să crească. Dar nu voi inventa câte zecimi de PIB va produce Outcome1.AI. Nu avem încă asemenea dovezi. Impactul se construiește de jos în sus, rol cu rol, companie cu companie, prin rezultate măsurabile. Rezultatul pe care îl urmărim este creșterea economică”.

Libertatea: Vorbiți despre un pilon AI creat în Europa, sub legislație europeană, pentru a nu depinde de infrastructuri externe. În același timp, sunteți în colaborare cu giganți americani precum Microsoft, Amazon, OpenAI sau Anthropic. Care e calea către o reală suveranitate tehnologică europeană când fundația pe care construiți depinde, pe bună dreptate, de marii jucători din SUA?

„Suntem un pic mai aproape decât credeți de această suveranitate europeană. Și explic de ce. Marii jucători americani de AI livrează de mult timp, complet, din Europa. Din centre de date din Frankfurt, Stockholm sau Milano. Sunt europenizați prin legislație, compliance și modul în care lucrează pe piața europeană.

Întrebarea dumneavoastră conține un început provocator de idee. Ce se întâmplă când oprești robinetul AI, la un ordin executiv? Ei bine, partea cu adevărat inovatoare la Outcome1. AI nu este utilizarea modelelor de top absolut în AI, nu suntem dependenți de așa ceva. Pentru că nu asta este soluția la soluția pe care o aducem noi.

Inovațiile în domeniul memoriei, learning-ului, reasoning-ului, management-ul de cunoștințe și date, orchestrare, securitate, conformitate, toate acestea sunt IP-uri (proprietate intelectuala) Outcome1. AI. Sunt construite de noi, de la zero. Chiar de la zero!

Și atunci, AI-ul și infrastructura de procesare poate fi un alt model, o alta infrastructură, în caz de nevoie. Și poate chiar peste un an, aici îl văd pe Alex cum zâmbește în colțul gurii, „mai devreme”, modele proprii Outcome1.

Lucrăm la planul nostru de cercetare, utilizând instrumente europene de sprijin șii finanțare specifice pentru un AI european

Libertatea: Propuneți o schimbare foarte interesantă: plată sub formă de „salariu predictibil” pentru rolul digital, în locul licențierii clasice de software. Cât îl va costa pe un antreprenor român cu un IMM să angajeze un astfel de agent?

Bogdan Putinică: „Modelul nostru comercial este foarte simplu. Acest salariu lunar fix pentru angajații digitali Outcome1, este de 1000 euro, 2000 euro sau 3000 euro, în funcție de capabilitățile solicitate.

Ce este cu adevărat atractiv aici este altceva. Nu prețul. Ci capacitatea de a produce valoare pe care o aduce un astfel de angajat digital. Care reprezinta cu adevarat un vector cu potențial de creștere pentru o companie”.

Libertatea: În această lună au intrat în vigoare noile reguli din AI Act. Nu vă temeți că reglementările drastice ale UE vor încetini Outcome1.AI în cursa globală împotriva companiilor din SUA și China, care operează în medii mult mai puțin restricționate?

Bogdan Putinică: „Europa din start are alte abordări comparativ cu SUA sau China când vine vorba de AI. Cultura, legislația care protejează consumatorul, regulile de privacy și siguranță, sunt factori definitorii.

Noi le-am îmbrățișat 100%. Și da, sunt multe, sunt complexe, dar sunt gândite bine și te obligă să pui în piață un produs performant, nu o jucărie care face poze sau citește mailuri. Este o garanție de calitate implicită. Și pe noi asta nu ne încurcă cu nimic”.

Libertatea: Dacă peste 80% dintre companiile din România se plâng de lipsa de personal, dar doar 5% folosesc instrumente AI, care este principala barieră de care preconizați că vă veți lovi pe piața locală?

Bogdan Putinică: „Sistemele închise, dezvoltate in-house, care nu sunt gândite să colaboreze sau să facă schimb de date cu medii externe. Să dai cu mouse-ul într-un ecran nu e automatizare, scripturi care copiază acțiunile oamenilor nu înseamnă value creation. Dar chiar și acele sisteme, închise, pot fi deschise către AI. Tehnologia permite acest lucru.

Libertatea: Vă lansați simultan în România, Polonia și Grecia. Ce au în comun aceste trei piețe pentru obiectivele dvs.? Ce urmează după ele?

Bogdan Putinică: „Sunt piețe unde avem un grad mare de familiaritate cu business-ul local, și care reprezintă vectori de potențial (România), sau de creștere (Grecia), sau o piață europeană matură (Polonia)”.

Outcome1 este o companie europeană, fondată în România. Este doar normal să ne adresăm treptat țărilor din Europa, și începem cu lideri din jurul nostru”.

Libertatea: Având în vedere experiența dumneavoastră anterioară la conducerea Microsoft în regiune și în fondarea IP Devel, este lansarea Outcome1.AI un semn că România începe să treacă de la statutul de furnizor de outsourcing la cel de creator de tehnologie proprietară?

„Oricând, acest lucru nu are decat un singur răspuns: DA!”.

Libertatea: Domnule Balint, ați punctat că „demo-urile de AI sunt ieftine, dar producția e nemiloasă”. Cum funcționează exact mecanismul prin care eliminați halucinațiile AI și vă asigurați că o decizie de compliance sau o factură gestionată de un agent digital este 100% corectă înainte să fie procesată?

Alex Balint: „Este o întrebare foarte bună, pentru că atinge exact realitatea nemiloasă la care mă refeream. Dacă îi dai unui model AI atât raționamentul, cât și execuția întregului proces, transformi halucinația într-un risc operațional.

Noi separăm aceste două funcții. Modelul poate înțelege documente, extrage informații și propune următorul pas, dar nu poate transforma singur acel răspuns într-o plată, o înregistrare contabilă sau o decizie de conformitate. Execuția trece prin reguli versionate, date structurate, verificări de permisiuni, calcule software, detectarea duplicatelor, praguri de aprobare și un istoric verificabil. Dacă informația este incompletă, contradictorie sau depășește autoritatea rolului, procesul se oprește și este escaladat. Sistemul nu improvizează.

Nimeni responsabil nu poate promite că un model AI este infailibil

În finanțe, modelul poate citi factura, dar sumele, taxele și reconcilierea sunt calculate de software, nu generate probabilistic. În procesele de conformitate, deciziile cu efect material rămân în limite explicite de autoritate și, după caz, sunt validate prin Human in the Loop sau supravegheate prin Human on the Loop.

Nimeni responsabil nu poate promite că un model AI este infailibil. Ceea ce putem garanta prin arhitectură este că răspunsul modelului, singur, nu produce o consecință materială. Pe scurt: modelul propune, platforma guvernează ce se întâmplă”.

Libertatea: Ați lucrat la nivel înalt în giganți tehnologici precum Amazon, Microsoft și Stripe. Ce v-a determinat să construiți un startup AI în România?

Alex Balint: „Experiențele de la Amazon, Microsoft și Stripe m-au învățat cum se construiesc produse la scară globală. În același timp, am simțit mereu că vreau să aduc o parte din această experiență acasă și să demonstrez că România poate fi nu doar o sursă de talent, ci un loc din care se construiesc produse și categorii globale.

Astăzi putem proiecta și livra din România un produs AI pentru o piață globală, fără ca geografia să ne limiteze ambiția. Iar complexitatea Europei, limbile, sistemele diferite, protecția datelor și cerințele de conformitate, nu este pentru noi o povară adăugată la final, ci material de proiectare de la început.

Outcome1.AI este o companie europeană construită din România, pentru IMM-urile europene, cu ambiție globală. Pentru mine, aceasta este forma concretă de a da ceva înapoi: să construim aici proprietate intelectuală, produse și o companie care poate contribui la definirea următorului val tehnologic, nu doar să îl implementeze pentru alții”.

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