Nausedas afirmă că Lituania va primi, „posibil săptămâna viitoare”, informații despre conținutul discuțiilor purtate de Ratcliffe la Moscova

„Cred că această deplasare a avut ca scop real reducerea tensiunilor geopolitice din regiunea noastră. Aceasta este o evoluție pozitivă”, subliniază el.

Potrivit Bloomberg, directorul CIA s-a dus la Moscova pe fondul colectării unor informații precum că serviciile secrete din Rusia pun la cale o provocare sub steag fals într-unul dintre statele baltice sau în Polonia.

În paralel cu războiul din Ucraina, Putin duce un război hibrid împotriva țărilor din NATO și UE – un război care se manifestă prin propagandă și dezinformare, amestec în alegeri, incidente cu drone până la limita atacului, incendieri și explozii suspecte, atacuri cibernetice, operațiuni de spionaj, infiltrare pe scena politică și în peisajul media etc.

Rusia caută să destabilizeze statele europene, să-și impună acolo politicieni favorabili, să reducă sprijinul pentru Ucraina și să distrugă NATO și UE. În decembrie 2025, Vladimir Putin a ținut o ședință secretă cu serviciile sale secrete și le-a ordonat să distrugă NATO și UE până la sfârșitul acestui an.

Președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, a refuzat să comenteze escala directorului CIA la Riga, dar a dat asigurări că serviciile de informații americane și letone cooperează îndeaproape. „Ne pregătim și încercăm constant să înțelegem diversele amenințări potențiale cu care ne confruntăm. Nu am nimic alarmant de spus astăzi, dar situația este foarte dinamică”, a spus Rinkēvičs.

Președintele american Donald Trump susține că directorul CIA a efectuat o vizită „aproape de rutină” la Moscova, dar și-a exprimat speranța că „poate va ieși ceva din ea”.

El a respins sugestiile conform cărora vizita ar fi legată de intenția lui Putin de a „testa hotărârea NATO”, de sancțiunile împotriva Iranului sau de un posibil atac asupra Regatului Unit. „Niciunul dintre acestea nu este motivul vizitei”, a subliniat Trump, reiterând că își dorește încheierea războiului din Ucraina.