Pacientă cu COVID moartă la două ore după ce polițiștii i-au luat butelia de oxigen ca să o dea unui VIP, în India

O femeie a murit de Covid, în India, la două ore după ce poliția „i-a luat cilindrul de oxigen din patul de spital și l-a dat unui VIP”, în ciuda cererilor disperate ale fiului ei de a nu o deconecta de la aparat. Un videoclip difuzat online arată un bărbat plângând și cerșindu-le ofițerilor să nu plece cu oxigenul, în afara unui spital din orașul Agra, din Uttar Pradesh.

„Mama mea va muri dacă îi iei cilindrul de oxigen.”, a polițiștilor Anmol Goyal, 22 de ani, când cilindrul a fost scos din spital, marți seara. El și fratele său își obținuseră singuri oxigenul, după ce spitalul a epuizat stocul, aducându-l în secția Covid și așezându-l lângă patul mamei lor.

Dar cilindrul a fost confiscat de poliție pentru cineva considerat mai important, potrivit corespondentului The Times of India, care a distribuit videoclipul pe rețelele de socializare.

भईया मेरी मां चली जाएगी… A man cried and begged policemen not to take away the oxygen cylinder he arranged for his mother in critical condition.



The cylinder was reportedly confiscated from private hospital in Agra to supply it for a VIP. (1/2) pic.twitter.com/OHjR5Xvhcj