Cum resimt românii din India criza COVID care macină țara: „Costul va fi plătit de cei săraci și fără pile”

Numărul morților de COVID din India a depășit 200.000, dar BBC relatează că adevăratul număr este posibil să fie mult mai ridicat, având în vedere că foarte mulți oameni nu sunt oficial înregistrați. Cu sistemul de sănătate suprasolicitat, cetățenii au ajuns să cumpere de pe piața neagră butelii de oxigen și medicamente la prețuri exorbitante.



„Situația pandemică în India este dramatică”



Ambasadoarea României în India, Nepal și Bangladesh, Daniela Sezonov Țane, a declarat pentru Libertatea că situația pandemică în India, la ora actuală, este dramatică, cu creșterea exponențială a cazurilor.



„Printre cele mai afectate sunt Maharashtra și capitala New Delhi. În Delhi, mai multe spitale au epuizat zilele trecute rezervele de oxigen și medicamente, refuzând internarea de noi pacienți din aceste motive”, a spus aceasta.



Pe lângă ajutoarele externe, la care a contribuit și România, Daniela Sezonov Țane spune că, în plan intern, au fost luate măsuri urgente de creștere a capacității de producție și de exceptarea de la taxele vamale a importului de oxigen, material de producere a acestuia și material medical.



În ceea ce privește vaccinarea, ambasadoarea României în India spune că serurile au fost disponibile pentru toți cei care au dorit să-l facă, cu vârste peste 45 de ani. Potrivit cotidianului The Hindu, guvernul a hotărât permiterea vaccinării pentru toate persoanele peste 18 ani, începând cu 1 mai 2021, însă nu se știe dacă dozele vor fi suficiente pentru întreaga cerere.



100 de români ar trăi acolo

Este greu de estimat o cifră exactă a numărului de cetățeni români care trăiesc în India. În țară au rămas aproximativ 100 de români, însă cifrele nu trebuie luate cu titlu absolut, spune Daniela Sezonov Țane.

Ambasada nu a fost informată, până acum, de la declanșarea noului val (începutul lunii aprilie), despre români bolnavi aflați în stare gravă.

Patru dintre românii aflați în India au vorbit cu Libertatea despre criza prin care trece țara acum – pandemia scăpată din mână, care a dus la infectarea cu noul coronavirus a peste 18 milioane de oameni.

Cei patru spun că în India există o comunitate numeroasă de români și că, în timp, au legat relații strânse de prietenie, chiar dacă nu se cunoșteau înainte de a se muta aici.

„Situația este poate mult mai tragică decât pare raportată în presă”

Sanda Toma are 39 de ani, este originară din Oradea, și s-a mutat în India în 2014. Locuiește în sudul țării, în Thiruvananthapuram, capitala statului Kerala, alături de soțul și fetița lor în vârstă de cinci ani. Împreună au o afacere mică, cu produse de patiserie.



Românca povestește că începutul pandemiei a fost mai ușor, raportând numărul de cazuri la totalul populației. În martie 2021 însă cazurile au început din nou să crească.



Municipalitatea amenajează noi locuri pentru arderea cadavrelor

„La început de aprilie erau 100.000 de cazuri pe zi, iar acum sunt peste 350.000 de mii. Orașe ca New Delhi sau Mumbai, cu o densitate foarte mare a populației, au ajuns să raporteze peste 20.000 de cazuri zilnic”, completează ea.

Orașul în care locuiește are o populație de 2,5 milioane de locuitori și un sistem care încă face față situației.



Spitalele de aici au exces de oxigen, reușind să ajute alte state în nevoie. Cu toate astea, spitalele sunt aproape pline și aici. Orașele mari, din păcate, se confruntă cu o criză majoră de oxigen și ventilatoare, iar oamenii mor înainte să ajungă să fie asistați medical. Infrastructura nu face față situației, iar personalul medical este suprasolicitat, insuficient. Sanda, româncă în India:

„Situația este poate mult mai tragică decât pare raportată în presă”, precizează ea.



În Thiruvananthapuram, nu există restricții pe timp de zi, ci doar noaptea, de la 21:00 la 6:00. Mall-ul a fost închis, dar restaurantele și terasele sunt deschise, deși sunt goale. Sanda spune că pe 2 mai vor fi anunțate noi restricții.



Școlile au rămas închise din martie 2020, iar copiii învață online. Are încredere în sistemul medical local, dar ea și familia ei trăiesc cu o frică permanentă.



Sanda recunoaște că nu are încredere în guvernul indian, deoarece „faptele indică foarte clar că nu au reușit să țină absolut deloc situația sub control”.



„Faptul că până recent au fost permise adunările cu număr foarte mare de persoane (campanii electorale, festivaluri etc.) a făcut să crească enorm incidența cazurilor pozitive. Cred că doar vaccinarea ne poate proteja”, mai spune ea.



Vaccinul este însă un alt subiect sensibil în situația actuală. Două vaccinuri sunt folosite în India. Unul este AstraZeneca, produs aici sub numele de Covishield, de către Serum Institute of India, și al doilea este Covaxin, produs de Bharat Biotech și Indian institute of Virology.

Până la momentul actual, au fost vaccinați cu ambele doze 180 de milioane de oameni, dintr-un total de aproape 1,4 miliarde de locuitori. De la 1 mai, când vaccinarea va fi accesibilă pentru toată populația, Sanda și soțul ei speră să se vaccineze.

Problema este că vineri, 30 aprilie, cu o zi înainte de demararea campaniei de vaccinare pentru toți adulții, mai multe state din India au anunțat că au epuizat vaccinurile anti-COVID.

Viața în pandemie în Mumbai: „20 de milioane de locuitori, dar se simte gol”

Ioana are 43 de ani și s-a mutat din Brașov în Mumbai în 2004. Trăiește cu soțul și cei doi copii ai lor, de 15 și 7 ani. Anul trecut, ea și soțul ei au făcut un pas curajos și au deschis un restaurant doar pentru delivery, având în vedere că restul localurilor erau închise.

Străzi goale în Mumbai

Povestește că a purtat mască și înainte de pandemie, din cauza poluării. A trecut prin boală fără să știe. Un test de anticorpi i-a arătat asta.



„Nu am simțit nimic, mă bucur. În 2018 am avut Dengue, febra oaselor rupte, care-ți dă imunitatea peste cap, și a fost mult mai rău.”



Pentru un oraș cu 20 de milioane de locuitori, „pare părăsit”, spune Ioana. Dar se bucură că poluarea se simte mai puțin.



La cumpărături, doar între 7 și 11 dimineața

Restricțiile le permit cetățenilor să iasă la cumpărături doar între 7:00 și 11:00 dimineața, pentru mâncare și necesități, iar școala se face online. Iar autoritățile au anunțat extinderea carantinei până pe 15 mai, cu posibilitatea de prelungire.



Cu toate astea, Ioana spune că încă se mai găsesc oameni care să joace cricket pe străzi sau să facă jogging.



Românca povestește că are încredere în doctorii din Mumbai, iar o vizită recentă la spital i-a demonstrat profesionalismul lor. „Era gol și foarte curat.”



Spune că ea nu a simțit impactul negativ al pandemiei, dar știe că mulți oameni au rămas fără locuri de muncă sau își primesc salariile înjumătățit. Într-una dintre seri, pentru a oferi alinare celor afectați de pandemie, ea și soțul ei au organizat o masă gratuită celor care aveau nevoie.



Realitatea din New Delhi: „Oamenii se ajută între ei, nu guvernul”



„Aici mi-am găsit vocația de fitness instructor și un bărbat drăguț cu care m-am căsătorit și am făcut un bebe. Daniel are acum 7 ani”, spune Alina Martiniuc, 33 de ani. S-a născut în Republica Moldova, a călătorit cu primul job în Ucraina, a plecat cu Work & Travel în SUA, iar după un an în Singapore, s-a stabilit în India în 2011.

Locuiește în capitala New Delhi, unde are un mic business, împreună cu soțul ei, ca antrenori de fitness.



La început, pentru Alina pandemia părea o știre proastă, ca războaiele din Orientul Mijlociu, „care nu se mai termină, dar nici nu ne afectează”. Lucrurile au devenit serioase când s-a impus lockdownul. Povestește că la acea vreme erau polițiști peste tot, care te chestionau chiar dacă te duceai după mâncare.

În prezent, în Delhi, carantina continuă, dar nu la fel de strict ca anul trecut. Se poartă mască obligatoriu, peste tot, iar amenda a crescut de la 500 rupii (în jur de 30 de lei) la 2000.



Pacientă COVID în India | Foto EPA

De 8 zile, Alina are COVID. Se simte bine, dar spune că în jurul spitalelor situația este tragică. Deși are încredere totală în medicii de aici, crede că suprapopulația afectează grav sistemul sanitar.

„Dacă soacră-mea sau fiul mi-ar fi bolnavi, mi-ar fi greu să îi plasez într-un spital bun, chiar dacă ne permitem financiar”, completează Alina.



Și ea așteaptă ziua în care se poate vaccina. Spune că are prieteni care au vrut exclusiv serul Pfizer, așa că au închiriat un charter și s-au dus în Dubai să se vaccineze.



Nu are încredere în guvernul indian, dar e optimistă că țara își va reveni cu ajutorul oamenilor.



Am prieteni care oferă pachete de mâncare gratis celor care sunt bolnavi acasă. O clienta mi-a trimis oximetru imediat ce a aflat că sunt bolnavă și alte medicamente. Soacră-mea îmi trimite pachet cu mâncare proaspăt gătită zilnic, o aduce cumnata cu scuterul. Oamenii se ajută între ei, nu guvernul. Țara își va reveni, fără îndoială. Din păcate, costul va fi plătit de cei săraci și fără pile. Alina, româncă în India:

Viața în Kolkata (Calcutta): tot oamenii săraci ajută cel mai mult

Din comuna Nădrag, județul Timiș, Lily Sethi ajuns în Kolkata, unde locuiește de 20 de ani alături se soțul său și cei trei băieți ai lor.



Lily, 48 de ani, lucrează ca educator voluntar într-un sat de lângă oraș, unde învață 170 de copii care provin din familii sărace. Povestește că în Kolkata, un oraș cu aproape 20 de milioane de locuitori, este aproape imposibil să păstrezi distanța de doi metri.



„60% din populație nu are facilitățile de bază – o casă unde să stea în carantină, unde să se spele sau să se ferească de virus. Mulți dintre săraci dorm pe stradă, în diferite părți ale orașului”, spune ea.

Românca a văzut că oamenii de la sate sunt mai feriți, dar problema rămâne în orașele dens populate. „Majoritatea și-au pierdut slujbele. Chiar dacă vor să se ducă acasă, nu pot, deoarece nu au un venit. Ei trebuie să lupte pentru a-și hrăni familiile, iar pe de altă parte trebuie să se ferească de virus.”



Pandemia a adâncit sărăcia oamenilor care oricum nu aveau prea multe.



„Mă gândesc că și în România sunt familii care au aceeași problemă. Dacă nu poți lucra și nu ai un venit, nu poți pune mâncare pe masă pentru copiii tăi. Asta m-a măcinat. Dar am văzut și oameni care au vrut să ajute și asta îți reînnoiește credința în bunătatea oamenilor. Am văzut oameni care au zis că nu mai mănâncă trei mese pe zi, ci două, pentru că una aleg să o doneze”, povestește Lily.



Oamenii au rămas fără case după ce a lovit ciclonul din mai



În mai 2020, pe lângă pandemie, superciclonul Amphan a lovit Golful Bengal și mii de oameni au rămas fără case. Lily spune că cei care au ajutat cel mai mult au fost tot oamenii care aproape nu aveau nici ei mare lucru.



Străzi goale în Calcutta

„Aici există mulți slujitori care lucrează în casele oamenilor, pentru un venit minimal – 100-200 de dolari pe lună, poate și mai puțin. Și acești oameni au fost primii care au dat 10% din venitul lor pentru a-i ajuta pe cei care și-au pierdut casa.”



În prezent, românca locuiește într-o zonă mai puțin aglomerată, într-un cartier de 800 de familii, dintre care doar 20-30 au fost afectate de COVID. Spune că situația se schimbă în centrul orașului, unde numărul victimelor a crescut foarte mult.



Întrebată dacă îi este frică de virus, Lily e optimistă:



Am realizat ceea ce este cel mai valoros pentru oameni – să aibă prieteni buni alături, să nu se simtă singuri în mijlocul luptei. Dacă învățăm lecțiile din această perioadă, dacă ne ajutăm să ducem viața într-un mod pozitiv, cu mai multă bunătate unul față de altul, dacă prețuim oamenii mai mult, vom birui. Lily, româncă în India:

