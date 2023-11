Părintele Iezechel, starețeul Mănăstirii Florești, a declarat, pentru publicația Vremea Nouă, că meniul oferit pacienților de la Psihiatrie Murgeni a fost consumat și de toți oamenii din lăcașul de cult, dar nimeni de acolo nu a manifestat niciun semn de îmbolnăvire.

„M-a sunat directorul spitalului, domnul Carp și mi-a spus de nenorocirea care s-a întâmplat! Eu i-am spus că nu cred că e de la noi, fiindcă mâncarea pe care am dus-o ieri acolo, am mâncat-o și noi astăzi la Mânăstire și nu avem nimic. De obicei, noi facem astfel de acte de caritate, iar cum astăzi a fost Intrarea în biserică a Maicii Domnului, le-am dus de pomană masă de pește: ciorbă de perișoare din pește și Pangasius prăjit. Am ales acest pește special ca să nu aibă oase, știind că masa este pentru suferinzi cu probleme psihice. Încă odată repet, că nenorocirea de acolo nu are nici o legătură cu masa gătită la noi la bucătărie”, a precizat starețul mânăstirii pentru sursa citată.

Surse din administrația locală au declarat pentru Libertatea că după masa de prânz, la cina pacienților le-au fost oferite tot preparate din pește. Mai exact, conserve de pește achiziționate de administrația unității medicale. Recomandări Trei pacienți morți în decurs de câteva ore la Spitalul de Psihiatrie din Murgeni, iar încă unul este în stare gravă. Suspiciuni de toxiinfecție alimentară

Alegerea meniului s-a făcut ținându-se cont de tradiție. Credincioșii ortodocși sunt în Postul Crăciunului, iar marți, de sărbătoarea Intrării în biserică a Maicii Domnului, a fost dezlegare la pește.

Trei morți în câteva ore

Potrivit datelor comunicate de Ministerul Sănătății, primul pacient a început să manifeste simptome digestive, vărsături și diaree în cursul nopții de 22 noiembrie. Ulterior, în cursul zilei de 22 noiembrie au apărut și la alți pacienți. Reprezentanții Spitalului au cerut ajutor la Ambulanță miercuri seara. Patru pacienți au fost găsiți în stop cardio respirator. Trei dintre ei nu au supraviețuit. Cel de-al patrulea a fost transportat în stare foarte gravă la spitalul din Bârlad.

„Ministerul Sănătății a organizat imediat după informare, o celulă de criza care a dispus transferul tuturor pacienților simptomatici la spitalul din Bârlad, unde există asistență medicală de terapie intensivă, precum și preluarea de probe biologice și de aliment pentru analiza toxicologică la Institutul de Medicină Legală Iași. Probe din alimente au fost preluate și direcționate de asemenea către Institutul Național de Sănătate Publică- Centrul de Sănătate Publică din Iași pentru analize microbiologice”, a transmis Ministerul Sănătății.

Recomandări „Mi s-a dat viața peste cap”. Calvarul unui client Rompetrol ale cărui date personale furnizate companiei au fost folosite pentru credite ilegale

Transferul pacienților de la spitalul de psihiatrie către spitalul din Bârlad s-a realizat cu ambulanțe pentru victime multiple și este coordonat de Centrul Operativ pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Sănătății.

Urmărește-ne pe Google News