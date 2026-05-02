Dezastrul ecologic se îndreaptă spre vila de lux a lui Putin

Potrivit imaginilor din satelit citate de publicații ucrainene și de proiecte de monitorizare a mediului, marginea poluării a fost observată la aproximativ 30 de kilometri de reședința de lux atribuită liderului de la Kremlin. New Voice of Ukraine notează că datele au fost raportate de proiectul de monitorizare Transparent World.

Imagine din satelit care arată traseul petei de petrol de-a lungul coastei ruse a Mării Negre, în apropiere de zona Gelendzhik, unde se află reședința atribuită lui Vladimir Putin. Foto: Transparent World / Telegram

Pata ar fi pornit din zona Tuapse, un oraș-port de pe coasta rusă a Mării Negre, după incendiile izbucnite la terminale și instalații petroliere lovite de drone ucrainene. Pe 29 aprilie, Ucraina a lovit cu drone kamikaze și un petrolier din flota fantomă a Rusiei. UA News scrie că poluarea s-a deplasat rapid spre nord și că, în câteva zile, ar fi avansat circa 50 de kilometri de la Tuapse, până în apropierea localității Arkhipo-Osipovka, care ține de Gelendzhik.

Tuapse, lovit de patru ori în puțin peste două săptămâni

Infrastructura petrolieră de la Tuapse a fost lovită de mai multe ori în ultimele săptămâni. AP a relatat că forțele ucrainene au atacat terminalul petrolier din orașul rus Tuapse, la Marea Neagră, acesta fiind al patrulea atac asupra infrastructurii petroliere din zonă în puțin peste două săptămâni. Potrivit AP, instalația fusese lovită anterior pe 16, 20 și 28 aprilie.

Satellite imagery shows a significant oil slick spreading across waters near the Tuapse Refinery, now potentially covering more than 35 square kilometers of the Black Sea near the port.



Potrivit The Guardian, autoritățile încearcă să gestioneze un dezastru de mediu tot mai mare, provocat de fum negru toxic și de scurgeri de petrol în mare. Atacurile au dus la pete de petrol de-a lungul coastei și la afectarea plajelor dintr-o zonă turistică iar autoritățile ruse au anunțat că au curățat peste 13.300 de metri cubi de păcură și sol contaminat de pe coastă.

„Ploaie neagră” și aer toxic în oraș

După incendii, locuitorii din Tuapse au relatat apariția unei „ploi negre”, cu depuneri uleioase pe mașini, străzi și clădiri, iar fumul gros și reziduurile de petrol au transformat orașul într-o zonă sufocată de poluare. Oamenii au început să poarte măști pentru a se proteja, mai scrie BILD.

In Russia, oil refineries are burning, "oil rains" are falling, airports are closing, and the internet is being blocked. Russians are starting to complain -



Autoritățile ruse încearcă să limiteze efectele, dar amploarea contaminării a ridicat temeri pentru ecosistemele marine și pentru sezonul turistic de pe litoralul rusesc al Mării Negre.

„Palatul lui Putin”, în pericol odată cu zona Gelendzhik

Gelendzhik nu este doar o stațiune de la Marea Neagră. În apropiere, la Capul Idokopas, se află o reședință uriașă pe care echipa lui Aleksei Navalnîi a prezentat-o în 2021 drept „palatul lui Putin”. TIME a relatat la acel moment că vila ar fi costat aproximativ 1,35 de miliarde de dolari și ar include, potrivit anchetei, port, vie, biserică, cazinou și un patinoar subteran. Putin a negat că proprietatea îi aparține lui sau rudelor sale apropiate.

An oil slick from Tuapse has appeared 30 km from Putin's palace in Gelendzhik



The oil slick, which appeared after a drone attack on Rosneft's marine terminal in Tuapse in the Black Sea, is moving in a northerly direction.



În acest moment, poluarea, formată din petrol amestecat cu alte produse petroliere, se deplasează spre această zonă asociată liderului rus și poate afecta grav ecosistemele marine, spun specialiștii.

Deocamdată, nu există o confirmare oficială că pata de petrol a ajuns la reședința de la Capul Idokopas. Datele disponibile arată însă că poluarea s-a apropiat semnificativ de zona Gelendzhik, iar monitorizarea prin satelit continuă.

