Incendiu major în zona portului din Tuapse după atacuri

Orașul Tuapse, situat în regiunea Krasnodar Krai, Federația Rusă, a fost atacat de Kiev de mai multe ori în cursul aceleiași săptămâni. Potrivit autorităților locale, citate de Fed Press, pe 16 aprilie, în urma unui atac masiv cu drone, șapte persoane au fost rănite, iar o tânără și un copil de 14 ani au murit. Ulterior, s-a precizat că fata de 14 ani este considerată decedată din punct de vedere tehnic, însă căutările continuă.

În urma atacurilor, aproximativ 60 de locuințe au fost avariate, iar în zona portului a izbucnit un incendiu, fiind necesară mobilizarea unui număr mare de echipaje de intervenție.

❗️Hell in 🇷🇺Tuapse continues after the recent 🇺🇦Ukrainian drone attack pic.twitter.com/KNmlSahQeT — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) April 23, 2026

Pe 20 aprilie, autoritățile au anunțat noi atacuri, soldate cu moartea unui bărbat și rănirea altuia. „Tuapse a fost ținta unui alt atac masiv cu drone. Conform informațiilor preliminare, un bărbat a murit în port. Transmit cele mai sincere condoleanțe familiei. Un alt bărbat a fost rănit și primește toate îngrijirile medicale necesare”, a transmis atunci guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratiev.

„Ploaie de petrol” și poluare în Marea Neagră

Între timp, pe rețelele de socializare au apărut imagini care arată depuneri de substanțe petroliere pe vegetație, fenomen descris de localnici drept „ploaie de petrol”.

De asemenea, în Marea Neagră, în apropiere de Tuapse, a fost detectată o pată de petrol cu o suprafață de aproximativ 10.000 de metri pătrați.

The Russian dictator apparently unable to protect the Russian speakers OF RUSSIA today as the entire city of Tuapse now resembles a burning vat of tar, with oil literally raining from the heavens. pic.twitter.com/2KJcQiceB3 — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) April 20, 2026

Autoritățile au intervenit cu nave specializate pentru limitarea poluării, iar în râul Tuapse au fost instalate baraje de protecție pentru a opri extinderea contaminării. Au fost instalate 750 de metri de baraje și cinci dispozitive specializate de colectare, precum și un colector de petrol.

#Tuapse #Krasnodar #oilrefinery A big fire in oil refinery facilities in Tuapse, Krasnodar, Russia. "Black rain" reported, residents are urged not to go outside. Ecological damage to the whole region and the sea. https://t.co/vQBwjNU91p — Anna Krasko (@6earth97) April 23, 2026

Locuitori din Sevastopol au relatat că fumul provenit din incendiile de la Tuapse a fost vizibil până în zona lor. Autoritățile au transmis că nivelul substanțelor nocive din aer nu a depășit limitele admise, atât în regiunea Krasnodar, cât și în Crimeea.

Căutările continuă pentru adolescenta dispărută

Unul dintre cele mai neclare aspecte ale situației rămâne dispariția unei fete de 14 ani. Salvatorii au demontat complet una dintre clădirile afectate, până la nivelul subsolului, însă nu au găsit trupul sau alte indicii. Familia susține că fata se afla acasă în momentul atacului. Căutările au fost extinse ulterior într-o zonă împădurită din apropiere, fără explicații oficiale privind această direcție.

Potrivit unor surse citate de presa locală, evenimentele ar putea afecta percepția turiștilor asupra întregii regiuni de coastă. Cu toate acestea, zona portuară afectată reprezintă doar o parte limitată a litoralului, iar principalele stațiuni turistice din regiune nu au fost direct implicate.

De la începutul invaziei Ucrainei în februarie 2022, Rusia bombardează în mod regulat întreg teritoriul ucrainean şi, în special, infrastructurile sale esenţiale. Ca răspuns, Kievul loveşte ţinte din Rusia, asigurând că vizează atât obiective militare, cât şi energetice, pentru a reduce posibilitatea ca Moscova să-şi finanţeze efortul de război.

