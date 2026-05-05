Gyula Balasy, proprietarul mai multor companii media care au beneficiat de contracte generoase cu Guvernul Orban, s-a oferit să-și predea firmele și o parte din investiții statului ungar, odată cu preluarea puterii de către Peter Magyar și partidul său Tisza. El s-a referit la toate companiile implicate în organizări de evenimente, comunicare și media.

Motivele invocate de Gyula Balasy

„Ofer statului ungar grupul de companii pe care l-am construit timp de 22 de ani, care în prezent prestează servicii de organizare de evenimente, comunicare și achiziții media pentru stat și guvern”, a declarat Balasy în interviul acordat pentru Kontroll.

„Nu fac acest lucru pentru că am ceva de ascuns sau pentru că am făcut ceva ilegal sau greșit, ci pentru că cred că activitățile pe care le-am desfășurat pentru stat sunt mai mult decât activități de comunicare de piață și, prin urmare, locul lor este în bugetul sectorului public”, a adăugat el.

Balasy susține că firmele sale au obținut contracte de stat „complet transparente”, iar unora dintre ele le-au fost înghețate conturile lunea trecută. Mogulul media nu a precizat ce autoritate ar fi blocat respectivele conturi.

Este prima schimbare majoră de direcție din partea unui om de afaceri apropiat de Viktor Orban, care a fost înlăturat de la putere după 16 ani în urma alegerilor legislative de luna trecută, notează Reuters.

Firmele mogului au obținut peste un miliard de euro la statul ungar

Daily News Hungary semnalează că firmele pe care intenționeză să le predea Gyula Balasy nu vor mai avea valoare odată cu schimbarea guvernului, deoarece vor pierde accesul la contractele de stat.

Potrivit portalului 444.hu, Balasy a obținut toate contractele de stat pentru comunicare și relații publice din ultimii zece ani. Firmele sale au obținut contracte de aproximativ 450 de miliarde de forinți (1,2 miliarde de euro), cu un profit de 44 – 50 de miliarde de forinți (între 121 și 138 de milioane de euro). 444.hu semnalează că Balasy a organizat probabil și fiecare eveniment de stat.

Firmele lui Balasy au conceput campania electorală anti-Ucraina a lui Orban, care a prezentat scrutinul din 12 aprilie ca o alegere între război și pace, precum și, între multe altele, campaniile sale anti-imigrație.

Potrivit Transparency International, numai în perioada 2019-2021, companiile lui Balasy, Lounge Design, New Land Media și Media Dynamics, au câștigat contracte de stat în valoare totală de 295 de miliarde de forinți (815 milioane de euro), în mare parte de la Oficiul național pentru comunicare, care era responsabil de campaniile mediatice ale lui Orban.

„Numărul de contracte câștigate de companiile lui Balasy a crescut semnificativ, de la zero la 150 pe an sub regimul Orban, între 2012 și 2025”, observă think tank-ul ungar Centrul de cercetare a corupției (CRCB) într-un raport publicat pe 10 aprilie 2026.

Reacția lui Peter Magyar

Peter Magyar, care va depune jurământul pe 9 mai, a promis că va revizui contractele de stat, va combate corupția și va „redobândi activele furate ale statului”.

În ceea ce privește anunțul mogului media apropiat de Orban, viitorul prim-ministru al Ungariei a declarat că „sistemul” fostului prim-ministru „s-ar putea prăbuși mult mai repede decât ar crede cineva”.

Mark Radnai, vicepreședintele partidului Tisza, a notat la rândul său că Balasy „este omul pe care l-am cunoscut ca «băiatul cu posterele» Fidesz și care în ultimii opt ani a dominat practic întreaga piață a comunicării de stat”.

„Să nu uităm că banii câștigați nu au fost generați de piață, ci au fost plătiți de noi, ungurii… nimic nu va fi uitat”, a conchis Radnai.

