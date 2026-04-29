„În această dimineață, o unitate a Marinei Ucrainene a lovit nava sancționată MARQUISE (sub pavilion camerunez) cu două drone ghidate kamikaze de tip MBEK”, se arată într-un comunicat.

Potrivit Marinei Ucrainene, atacul a avut loc la 210 kilometri sud-est de coasta orașului Tuapse (Rusia), unde petrolierul plutea în derivă fără semnalul sistemul de localizare activat. Petrolierul aștepta cel mai probabil să fie încărcat cu țiței adus de o altă navă.

Atacul s-a soldat cu avarierea pupei și a sălii motoarelor.

Nava MARQUISE, folosită de Rusia pentru a transporta ilegal produse petroliere, se află pe listele de sancțiuni ale Ucrainei, Uniunii Europene, Marii Britanii, Elveției, Canadei și Noii Zelande.

Ucraina a efectuat anterior atacuri similare în Marea Neagră împotriva unor nave din flota-fantomă a Rusiei, folosită de Kremlin pentru a ocoli sancțiunile.

