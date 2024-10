Yahya Sinwar, figura cheie din spatele atacurilor din 7 octombrie asupra Israelului, a fost ucis de trupele israeliene miercuri.

Armata israeliană a publicat imagini cu drone despre care spunea că îl arată pe Sinwar într-o casă parțial distrusă înainte de a fi lichidat.

Palestinianul Abo Taha a declarat pentru BBC Arabic Gaza Lifeline că și-a părăsit casa din Rafah pentru a se refugia în Khan Younis pe 6 mai, când Israelul a ordonat evacuarea și a început o operațiune împotriva luptătorilor Hamas. De atunci nu mai știa nimic despre casa lui.

Ashraf Abo Taha a declarat că fiica sa i-a arătat pentru prima dată filmările de pe rețelele de socializare care se presupune că surprind ultimele momente ale lui Sinwar și i-a spus că aceea e casa lor din Rafah. Inițial nu a crezut-o, până când fratele său a confirmat că într-adevăr aceea este casa lui.

„Am spus: „Da, aceasta este casa mea” după ce am văzut pozele. Am fost șocat”, a mărturisit Ashraf Abo Taha, care a adăugat că habar nu avea de ce a fost Sinwar acolo sau cum a ajuns acolo.

„Niciodată eu, frații sau fiii mei nu am avut vreo legătură cu asta”, a precizat Ashraf Abo Taha.

Drone Footage showing the Leader of Hamas, Yahya Sinwar armed with a Stick and hiding behind several Chairs on the Second Floor of a Building, right before his Elimination. pic.twitter.com/a3tOcfFXWV