Modelul și fosta actriță din Baywatch a scris că Biserica Catolică are suficienți bani și că bogații lumii ar trebui să prioritizeze altfel donațiile. ”Primul miliard de euro pentru a reconstrui Notre Dame a fost deja adunat. A fost ușor. Mulțumesc miliardari. Credeam că Biserica Catolică are destui bani”, a scris Anderson într-un tweet.

I billion €

to rebuild the Notre Dame already raised.

?That was easy.

Merci billionaires-

I thought the Catholic Church had enough money.

Thriving by the wishful tidings of the poor, pic.twitter.com/YMfIEsfR41

— Pamela Anderson (@pamfoundation) April 19, 2019