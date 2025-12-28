Taxiurile autonome, afectate de incident

Imaginile distribuite pe rețelele sociale au arătat taxiurile autonome Waymo oprite în intersecții, cu luminile de avarie pornite, după ce semafoarele au încetat să funcționeze. Ca răspuns la situație, Waymo a întrerupt temporar operațiunile, pe care le-a reluat a doua zi.

Compania a explicat că vehiculele sale sunt programate să trateze semafoarele oprite ca intersecții cu patru opriri. Totuși, în anumite cazuri, acestea necesită confirmări suplimentare, ceea ce a generat întârzieri și congestii în trafic, mai ales în condițiile unui volum mare de solicitări.

Waymo a declarat că, în acea zi, taxiurile autonome au trecut cu succes prin peste 7.000 de intersecții fără semafoare, însă situația de urgență a dus la probleme în gestionarea traficului.

În prezent, compania implementează actualizări pentru a îmbunătăți capacitatea vehiculelor de a recunoaște situațiile de pană de curent și de a naviga mai eficient.

Cereri pentru reglementări mai stricte

Incidentul a declanșat apeluri pentru reglementări mai stricte în industria vehiculelor autonome, care continuă să se extindă rapid. Tesla și Zoox, subsidiară a Amazon, se numără printre companiile care își extind serviciile de robotaxi în mai multe orașe americane.

„Dacă un operator gestionează greșit o pană de curent, autoritățile sunt neglijente dacă nu cer dovezi clare că scenarii precum un cutremur vor fi tratate corespunzător”, a declarat Philip Koopman, profesor de inginerie informatică la Universitatea Carnegie Mellon și expert în tehnologii autonome.

Totodată, Missy Cummings, directoarea Centrului pentru Autonomie și Robotică al Universității George Mason, a subliniat importanța reglementării operațiunilor de teleoperare folosite de operatorii de robotaxi.

„Scopul operațiunilor la distanță este ca oamenii să intervină atunci când sistemul nu reacționează corespunzător”, a explicat aceasta, adăugând că guvernul federal ar trebui să impună soluții de rezervă pentru situații de urgență majoră.

Autoritățile examinează măsuri suplimentare

Autoritățile din California au anunțat că investighează incidentul și analizează procedurile de răspuns în situații de urgență ale companiilor din domeniu. Departamentul pentru Vehicule Motorizate (DMV) și Comisia pentru Utilități Publice din California colaborează cu Waymo și alți producători pentru a dezvolta reguli ce vor garanta standarde superioare de siguranță și reacție rapidă.

Industria vehiculelor autonome a întâmpinat deja provocări semnificative. În 2023, autoritățile au retras autorizația serviciului Cruise, operat de General Motors, după un accident grav în care un robotaxi a lovit un pieton, ducând la suspendarea activităților companiei.

Expansiunea continuă a serviciilor de robotaxi

În ciuda acestor obstacole, serviciile de taxiuri autonome continuă să se dezvolte. Tesla a lansat recent un serviciu de robotaxi în Austin, Texas, în timp ce Waymo operează peste 2.500 de vehicule autonome în San Francisco Bay Area, Los Angeles, Phoenix, Austin și Atlanta. Compania își accelerează expansiunea și ajustează procedurile pentru a face față mai bine situațiilor neprevăzute.

Atât Koopman, cât și Cummings au atras atenția că, pe măsură ce flotele de taxiuri autonome devin mai mari, este necesară impunerea unor cerințe mai stricte de autorizare. „Dacă ar fi fost un cutremur, ar fi fost o problemă serioasă. Acesta este doar un prim semnal de avertizare”, a subliniat Koopman.

Aproximativ 130.000 de locuitori din San Francisco, SUA, au rămas fără curent sâmbătă noaptea, în urma unei pene de curent generalizate. Între timp, curentul a fost restabilit în aproximativ 90.000 de locuințe, în timp ce 40.000 de clienți au rămas fără electricitate, revenirea la normal fiind așteptată peste noapte, potrivit companiei Pacific Gas & Electric.

