De ce sunt importante cele 150°C

Numeroase fabrici nu au nevoie de temperaturile extreme folosite la producerea oțelului sau cimentului, ci de căldură cuprinsă între aproximativ 100 și 150°C. Astfel de temperaturi sunt folosite în industria alimentară pentru pasteurizare și uscare, în industria textilă pentru vopsirea materialelor și în alte procese industriale. În prezent, căldura este obținută adesea prin arderea gazului sau a altor combustibili.

Panoul solar creat de inventatorul elveţian. Sursă foto: ETH Zürich/ Facebook

Colectoarele solare termice există deja, dar instalațiile capabile să treacă de 100°C pot deveni complicate și scumpe, din cauza conductelor, izolației și sistemelor necesare pentru a lucra la temperaturi și presiuni ridicate.

Tot sistemul, simplificat într-un singur panou

Luca Thommen a încercat să elimine cât mai multe dintre aceste componente. Panoul folosește puțin metal, în special acolo unde sunt necesare conducte rezistente la presiune. Carcasa este realizată dintr-un material rigid care are atât rol structural, cât și de izolație termică.

În interior sunt integrate suprafețe reflectorizante care concentrează mai multă lumină solară către zona în care este captată căldura. Rezultatul este un panou mai ușor și, potrivit cercetătorului, mult mai ieftin de produs decât sistemele convenționale. Greutatea redusă ar permite inclusiv montarea lui pe acoperișurile unor fabrici existente.

Prototipul a ajuns deja la 150°C

Tehnologia a fost testată, iar prototipul dezvoltat la ETH Zurich a reușit să atingă temperatura-țintă de până la 150°C. La panou trebuie conectat circuitul prin care circulă apa, aceasta fiind menținută în stare lichidă prin presiunea din instalație chiar și la temperaturi ridicate.

Miza principală este prețul. Sistemele solare industriale existente pot necesita investiții mari, iar Thommen încearcă să ofere o soluție suficient de ieftină încât folosirea energiei solare să devină atractivă economic pentru fabrici.

Ce se întâmplă când nu este soare

Panoul nu ar elimina însă complet nevoia unei alte surse de căldură. Fabricile care funcționează și noaptea pot folosi rezervoare pentru stocarea căldurii produse în timpul zilei sau pot păstra un boiler care să pornească atunci când energia solară nu este suficientă. O altă alternativă sunt pompele de căldură industriale, care pot ajunge deja la temperaturi apropiate de 150°C și pot funcționa permanent.

Avantajul panoului solar este însă conversia directă a energiei soarelui în căldură, fără etapa intermediară a producerii electricității. Luca Thommen beneficiază de sprijinul ETH Zurich și intenționează ca, în aproximativ un an, să ajungă la o versiune pregătită pentru producția la scară mai mare.

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