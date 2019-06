În timp ce Papa trecea prin mulțimea din Iași, o bunică mândră i-a întins nepotul să-l binecuvânteze. Suveranul pontif a deviat de la discursul său pregătit dinainte pentru a povesti acest moment și a aduce în discuție legătura foarte specială dintre bunici și copii, scrie Vatican News, canalul oficial de informare al Sfântului Scaun

„Aproape am terminat, mai am doar un paragraf de citit, dar vreau să vă spun despre o experiență pe care am avut-o când am intrat în piață. Era o doamnă în vârstă, destul de în vârstă, o bunică. Ea ținea în brațe nepotul, în jur de două luni, nu mai mult. Când am trecut prin dreptul ei mi-a arătat copilul. Ea a zâmbit, a fost un zâmbet de cunoscător, ca și cum mi-ar fi spus: „Uite, acum pot să visez!” Am fost foarte mișcat în acel moment și nu am avut curajul să mă duc să o aduc pe scena. De aceea vă spun, bunicii visează atunci când nepoții lor merg înainte, iar nepoții au curaj atunci când își trag rădăcinile de la bunicii lor „, a povestit Papa despre momentul care l-a impresionat atât de mult.

Anterior, în timpul discursului său pregătit, Papa le-a spus tinerilor prezenți la Iași: „Voi priviţi la viitor şi deschideţi ziua de mâine pentru fiii voştri, pentru nepoţii voştri, pentru poporul vostru, oferind ce-i mai bun din ceea ce aţi învăţat pe drumul vieţii voastre: ca ei să nu uite de unde au plecat. Oriunde vor merge, orice vor face, să nu-şi uite rădăcinile. Este acelaşi vis, aceeaşi recomandare pe care Sfântul Paul o face lui Timotei: să menţină vie credinţa primită de la mama sa şi de la bunica sa (cf. 2 Tim 10,5-7). Pe măsură ce creşti – în toate privinţele: că devii puternic, mare, că îţi faci chiar un nume – să nu uiţi lucrurile frumoase şi preţioase pe care le-ai învăţat în familie. Aceasta este înţelepciunea pe care o dobândeşti cu trecerea anilor: odată ce creşti, să nu uiţi de mama ta şi de bunica ta şi de acea credinţă simplă şi robustă care le caracteriza şi le dădea putere şi perseverenţă pentru a merge mai departe, fără a se descuraja..

Cu alte ocazii, Papa Francis a povestit despre experiența sa personală cu bunica lui, Rosa, o femeie de credință care provenea dintr-o familie de țărani din Piemont, Italia, și a emigrat în Argentina pentru a scăpa de sărăcie. În 2013, Papa spunea că bunica lui a fost cea care i-a transmis prima dată credința creștină.

Foto: Vatican News

