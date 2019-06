Papa Francisc după ce a plecat din România: „Să ne rugăm pentru Europa, pentru unitate”

Întrebat fiind de o jurnalistă despre emigraţie, fenomen frecvent în România, Papa Francisc a denunţat „lipsa de solidaritate” de care dau dovadă unele întreprinderi atunci se delocalizează. „Este o nedreptate să nu ai de lucru pentru atâţia tineri”, a recunoscut papa, după ce a subliniat din nou „nivelul impresionant al naşterilor în România”, unde „iarna demografică” nu se vede.

Francisc şi-a exprimat dorinţa „rezolvării acestei situaţii care nu depinde doar de România, ci şi de ordinea financiară mondială”. „Avem nevoie de solidaritate globală şi în acest moment România deţine preşedinţia Uniunii Europene”, a remarcat el potrivit Vatican News.

Apel pentru o Europă unită

Papa Francisc a fost întrebat de un jurnalist despre numărul tot mai mare al celor care, în Europa, „preferă să meargă singuri”. „Trebuie să reluăm mistica părinţilor fondatori, trebuie regăsită şi depăşite diviziunile frontierelor”, a spus Sfântul Părinte.

„Vedem frontiere în Europa şi acest lucru este greşit”, a continuat el, „este adevărat că fiecare ţară are propria identitate şi trebuie să aibă grijă de aceasta, dar Europa nu trebuie să se lase învinsă de pesimism şi ideologii, deoarece este atacată de ideologii şi mici grupuri iau naştere în Europa”. Papa a ţinut să adauge: „Gândiţi-vă la Europa divizată, să învăţăm din istorie şi să nu ne întoarcem în trecut”.

Întrebat fiind despre problemele politice din Italia și măsurile promovate de Matteo Salvini în peninsulă, suveranul pontif le-a spus jurnaliștilor că „Din partea viceprim-ministrului şi a celorlalţi miniştri nu am primit nicio solicitare de audienţă”, dar a aminitit „frumoasa audienţă” cu premierul Giuseppe Conte, care a răspuns protocolului de stat.

Papa a mărturisit cu umilinţă că este „ignorant” în ce priveşte campania electorală italiană pentru alegerile europene. „Mă rog pentru toţi, pentru ca Italia să meargă înainte şi ca italienii să se unească, să fie fideli angajamentelor lor”, a afirmat el.

Suveranul Pontif a lansat un apel la lupta împotriva bolii corupţiei, răspândită peste tot, ajutându-i pe „oamenii politici să fie cinstiţi şi să nu se lanseze în campanii cu sloganuri necinstite, calomnie, defăimare şi scandaluri”, ceea ce seamănă „ură şi frică. Este îngrozitor”. Politica „nu trebuie să semene ură şi frică, ci doar speranţă, corectă, exigentă, dar numai speranţă”, a subliniat el.

Cuvinte de laudă pentru patriarhul Daniel

Vorbind despre vizita sa în România, suveranul pontif a avut doar cuvinte de laudă pentru patriarhul Daniel.

„Aveţi un mare patriarh”, a recunoscut el despre patriarhul ortodox Daniel, „un om cu o mare inimă, un mare savant, el cunoaşte mistica părinţilor din deşert, mistica spirituală, a studiat în Germania şi este, de asemenea, un om de rugăciune „. Papa a mărturisit că „este uşor să te apropii de Daniel, am vorbit ca fraţii”.

Pentru Francisc, la ecumenism „nu se ajunge la sfârşitul partidei, discuţiilor. Acest lucru se face mergând împreună, rugându-se împreună” până la”ecumenismul sângelui”. „Să mergem împreună, dar să nu aşteptăm ca teologii să se pună de acord pentru a ajunge la euharistia comună”, a adăugat el. „Ecumenismul se face împreună cu operele de caritate şi iubindu-ne unii pe alţii”, a insistat Sfântul Părinte.

La întâlnirea dintre Sfântul Părinte şi patriarhul Daniel la Catedrala Ortodoxă a Mântuirii Neamului din Bucureşti, la 31 mai, rugăciunea Tatăl Nostru a fost recitată întâi în latină şi apoi în limba română. În timpul recitării în română, „nu am rămas tăcut, a dezvăluit Francisc, am spus rugăciunea Tatăl Nostru în italiană”.

Fascinat de peisajele din Transilvania

Papa Francisc s-a declarat fascinat de peisajele pe care le-a văzut în Transilvania și a mărturisit că: „Am văzut un peisaj foarte frumos, cum nu am văzut niciodată. Am traversat întreaga Transilvanie: este o frumuseţe! Nu am văzut niciodată aşa ceva „, s-a arătat încântat Suveranul Pontif

În timpul vizitei din România, din cauza condițiilor meteorologice, Papa Francisc a fost obligat să folosească mașina mai mult decât era plănuit inițial. Dar acest lucru nu pare să-l fi deranjat, de altfel le-a spus jurnaliștilor: „De asemenea, mulţumesc ploii care a făcut să călătoresc aşa (…) şi să am mai mult contact cu realitatea”.

La finalul conferinței de presă, suveranul pontif a invitat la rugăciune „pentru Europa, pentru unitate. Fie ca Domnul să ne dea har”. Iar „celor necredincioşi: doriţi bunăvoinţa, (…), dorinţa ca Europa să fie din nou visul părinţilor fondatori”, a concluzionat el.

