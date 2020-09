Astfel, o poză color, cartonată, proiectată chiar de Suveranul Pontif, a ajuns să fie distribuită de acesta, în aceste zile, tuturor episcopilor, conducătorilor de dicastere, colaboratorilor și oaspeților primiți în cursul audienţelor cu public de la Palatul Apostolic. Un pro memoriam menit să scoată în evidenţă importanța relației dintre tineri și bătrâni.

Fotografia, publicată anul trecut de Vatican News și tipărită acum de Lev, înfățișează o bătrână zâmbitoare, cu capul acoperit cu un batic, care-şi ţine în braţe nepoţelul de câteva luni, îmbrăcat cu o salopetă albastră. În timp ce papamobilul trecea prin mulțime, cu ocazia întâlnirii cu tinerii și familiile, în Piața Palatului Culturii din Iași (1 iunie 2019), bunica a ridicat copilul deasupra barierelor pentru a i-l arăta Papei Francisc.

Suveranul Pontif a privit-o şi a fost emoționat, sentiment pe care l-a mărturisit în discursul pe care l-a rostit câteva minute mai târziu în faţa tinerilor români: “Termin imediat, dar nu înainte de a vă povesti o experiență pe care am avut-o înainte, când intram în piață. Am văzut o femeie în vârstă, destul de bătrână, o bunicuță care își ținea în braţe nepotul, să fi avut în jur de două luni, nu mai mult. Când am trecut, mi l-a arătat. Avea un zâmbet complice, ca şi cum ar fi vrut să-mi spună: «Uitaţi, acum pot visa!». În acel moment m-am emoționat și nu am avut curajul să merg și s-o aduc aici, înainte voastră”, a spus Papa, lăsând la o parte textul cu discursul scris. Acesta a adăugat: “De aceea vă spun. Bunicii visează momentul când nepoții vor merge înainte în viaţă, iar nepoții au curaj atunci când își iau rădăcinile de la bunici”.

Aceleași cuvinte se regăsesc pe spatele imaginii din carton dorite de Suveranul Pontif. Conform informațiilor Vatican Insider, acesta ar fi fost şi motivul vizitei neaşteptate pe care Papa Francisc a făcut-o la sfârșitul lunii august la Editura Vaticanului.

Profetul Ioel, preferatul Papei Francisc

Pe faţă, în schimb, este citat profetul Ioel: “După aceea, voi revărsa Duhul meu peste orice făptură: vor profeți fiii voștri și fiicele voastre, bătrânii voștri vor avea vise și tinerii voștri vor avea viziuni” (Ioel 3,1). Este versetul pe care Papa Francisc îl amintește continuu în predicile sau discursurile sale din timpul întâlnirilor cu tinerii, pentru a sublinia cât de importantă este, pentru prezentul și viitorul societății moderne, o relație sănătoasă între generațiile vechi și cele noi. O temă dragă Papei, care nu a ascuns niciodată legătura profundă cu bunica sa Rosa, care, așa cum a mărturisit în mai multe rânduri, a avut un rol fundamental în creșterea sa spirituală.

O altă frază care l-a impresionat mult pe Papa Francisc, pe care a citat-o ​​în conferința de presă din timpul zborului de întoarcere din România, îi aparţine muzicianul Gustav Mahler, care obişnuia să spună: “Tradiția nu înseamnă cultivarea cenușii, ci conservarea focului”. Întrebat de jurnaliști despre relația cu predecesorul său, Benedict al XVI-lea, Papa și-a amintit și de bunica româncă: “Sunt fericit, pentru că la Iași am făcut referire la bunica respectivă cu nepoţelul ei nou-născut în braţe, a fost un gest de «complicitate», și cu acei ochi… În acel moment, am fost atât de emoționat încât nu am reacționat, iar apoi papamobilul şi-a continuat drumul; pe scurt, aș fi putut să-i spun acestei bunici să vină în faţă… Și atunci i-am spus Domnului Iisus: «Este o durere, dar Tu ești capabil să o rezolvi». Și bunul nostru Francesco (n.r. – Sforza, fotograful oficial al Papei), când a văzut comunicarea din privire pe care am avut-o cu acea femeie, a făcut fotografia, iar acum este publică: am văzut-o în această după-amiază pe Vatican Insider . Această întâlnire (între vârstnici și tineri) este importantă”.

Nu este prima dată când Papa Francisc tipărește un pliant ca memorandum al unor chestiuni care îi sunt aproape de inimă. În timpul zborului pentru călătoria apostolică în Chile, în ianuarie 2018, Bergoglio i-a pus pe jurnaliști să distribuie în avion imaginea copilului din Nagasaki care-l purta pe umeri pe fratele său mai mic care a murit în timpul bombardamentului atomic. O fotografie crudă, făcută de americanul Joseph Roger ODonnell, prin care Papa lansase un avertisment împotriva oricărui conflict, în special a “celui de-al treilea război mondial fragmentat”, care supără lumea de azi.

