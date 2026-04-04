Acest act simbolic, descris de Vatican drept un „semn puternic” al noului pontificat, nu a mai fost realizat în întregime de un papă de la reluarea ceremoniei în secolul al XX-lea.

Imaginile cu Papa Leon purtând încet crucea de lemn prin Colosseum, luminat de torțe și învăluit de liniștea solemnă a participanților, au devenit deja un simbol al Săptămânii Sfinte.

Procesiunea, cunoscută sub numele de Via Crucis (Drumul Crucii), a marcat cele 14 momente finale din viața lui Iisus, de la condamnarea la moarte până la înmormântare.

For the first time since 1994, the Pope is personally carrying the Cross for all 14 Stations of the Cross, as Pope Leo XIV leads the Via Crucis at Romes Colosseum in the first Good Friday of his Pontificate. pic.twitter.com/yErx5m9fyo — Catholic Sat (@CatholicSat) April 3, 2026

La fiecare oprire s-au citit pasaje din Evanghelie, meditații scrise de franciscanul Francesco Patton și rugăciuni, intercalate cu momente de tăcere și cântări.

„Fiecare persoană aflată la putere va trebui să răspundă în fața lui Dumnezeu pentru modul în care își exercită puterea – puterea de a începe sau de a pune capăt unui război; puterea de a instiga la violență sau la pace”, s-a rostit în prima meditație, potrivit Reuters.

De altfel, Papa Leon, un critic vocal al războiului din Iran, a folosit acest prilej pentru a lansa un apel la responsabilitate și compasiune, adresând liderilor lumii un avertisment asupra consecințelor deciziilor lor.

Slujba, desfășurată la lumina lumânărilor, a inclus rugăciuni pentru victimele războaielor, refugiații, copiii imigranților deportați, deținuții politic și cei care și-au pierdut viața în conflicte.

„Ne rugăm pentru copiii care au fost închiși în timpul protestelor sau deportați prin politici lipsite de compasiune”, s-a auzit în timpul procesiunii, fără a fi menționate țări sau lideri specifici.

La 70 de ani, Papa Leon este primul pontif american și unul dintre cei mai tineri care au ocupat acest rol în istoria recentă. Decizia sa de a purta personal crucea în această ceremonie a fost percepută ca un gest de umilință și solidaritate cu suferința umană.

Vinerea Mare este a doua dintre cele patru sărbători importante care preced Duminica Paștelui. În această zi, creștinii din întreaga lume comemorează moartea lui Iisus pe cruce.

Duminică, Papa Leon este așteptat să transmită binecuvântarea „Urbi et Orbi” și să rostească mesajul tradițional de Paște de la balconul Bazilicii Sfântul Petru, moment ce atrage anual atenția internațională, mai ales prin apelurile sale la unitate și pace.

La finalul procesiunii, Vaticanul a relatat că Papa Leon este doar al doilea pontif din istorie care a purtat crucea pentru întreaga Cale a Crucii la Colosseum, gest ce subliniază angajamentul său față de mesajele de compasiune și dreptate socială.