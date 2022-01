Un avion tip Boeing C-17 soseste la Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti pentru transportul unor persoane ranite în incendiul din clubul “Colectiv”, duminica, 8 noiembrie 2015, Bucuresti. Mai multi raniti in clubul ''Colectiv'', care sunt in stare critica si grava in spitalele bucurestene, sunt transferati în unittai medicale din Anglia, Finlanda, Ungaria, Norvegia si Elvetia.