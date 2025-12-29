Problemele spinoase rămân

Liderul SUA și Zelenski și-au exprimat optimismul în ceea ce privește încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina. Cu toate acestea, ambii au recunoscut că problemele spinoase, inclusiv disputele teritoriale, rămân.

Preşedintele american a declarat, duminică seară, la Mar-a-Lago, că vede posibilă o întâlnire între Rusia, SUA şi Ucraina.

„Da, la momentul potrivit”, a spus el. Putin „doreşte să se întâmple acest lucru”, a precizat Trump, referindu-se aparent la întâlnirea trilaterală. „Mi-a spus foarte ferm, şi eu îl cred”.

În momentul în care a fost întrebat de jurnalişti despre centrala nucleară ucraineană de la Zaporojie, aflată sub controlul Rusiei de la începutul războiului, Trump a spus că Putin „lucrează cu Ucraina pentru redeschiderea acesteia”.

„A fost foarte bun în acest sens. Vrea să vadă centrala redeschisă. Nu a atacat-o cu rachete”, a adăugat Trump.

La întrebarea unui reporter dacă Rusia va avea vreo responsabilitate în ceea ce priveşte ajutorul acordat Ucrainei pentru reconstrucţie, Donald Trump a dat un răspuns bizar.

„Vor ajuta”, a răspuns Trump referindu-se la Rusia. „Rusia doreşte ca Ucraina să reuşească”.

Putin s-a arătat foarte generos în dorinţa sa de a vedea succesul Ucrainei, inclusiv „furnizarea de energie, electricitate şi alte lucruri la preţuri foarte mici”, a afirmat Trump.

Dar Putin nu a fost de acord cu un armistiţiu, deoarece nu vrea să înceteze luptele şi apoi să fie nevoit să le reia, spune Trump.

Trump a făcut aceste declarații în timp ce Ucraina era atacată din nou cu rachete și drone.

Războiul s-ar putea încheia „în câteva săptămâni”

Donald Trump și Volodimir Zelenski au ținut o conferință de presă comună, imediat după întâlnirea pe care cei doi președinți au avut-o la Mar-a-Lago. Cei doi au subliniat progresele semnificative pe care le-au făcut în urma discuțiilor, iar Donald Trump a spus chiar că războiul s-ar putea încheia „în câteva săptămâni”.

Donald Trump a declarat că a fost o onoare să găzduiască delegația ucraineană, pe care a descris-o ca fiind formată din „oameni mari și puternici”. În replică, președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a mulțumit lui Trump pentru „o întâlnire grozavă“.

În conferința de presă de după întâlnire, Donald Trump a menționat și că a vorbit cu liderii europeni, dar și cu Mark Rutte, secretarul general NATO, pe care i-a numit „grozavi”.

„Am considerat că este oportun să discutăm cu ei, iar întâlnirea noastră a fost excelentă. Am acoperit, după cum ar spune unii, 95%; nu știu exact ce procent, dar am făcut progrese semnificative în ceea ce privește încheierea acestui război”, a afirmat președintele SUA.





