El a subliniat importanța respectării legii, a poporului ucrainean și a teritoriului aflat sub controlul țării, conform News.

„Trebuie să respectăm legea şi poporul nostru, precum şi teritoriul pe care îl controlăm. Şi, desigur, atitudinea noastră este foarte clară”, a afirmat Zelenski.

În cadrul aceleiași declarații, acesta a adăugat că subiectul Donbas rămâne extrem de dificil.

„De aceea președintele Trump a spus că aceasta este o chestiune foarte dificilă”, a completat liderul ucrainean.

După întâlnirea cu președintele american Donald Trump, Zelenski a reiterat că problema teritoriului este una complicată și că soluționarea sa va trebui să implice poporul ucrainean.

„Putem organiza un referendum cu privire la orice aspect al acestui plan”, a spus el, subliniind că societatea ucraineană este cea care trebuie să ia deciziile.

„Desigur, societatea noastră trebuie să aleagă”, a adăugat acesta, menționând că ucrainenii sunt singurii care pot decide: „Pentru că este pământul lor, nu al unei singure persoane. Este pământul naţiunii noastre de multe generaţii”.

De cealaltă parte, Vladimir Putin insistă ca armata ucraineană să se retragă din Donbas și speră să-și îndeplinească acest prim obiectiv de război cu promisiuni de pace.

Zelenski a sugerat inclusiv posibilitatea implicării parlamentului în luarea deciziilor legate de viitorul planului de pace.

Donald Trump a menționat progresele semnificative realizate în discuțiile pentru încheierea războiului, dar a recunoscut că mai există câteva probleme spinoase care trebuie soluționate.

Donald Trump și Volodimir Zelenski au ținut o conferință de presă comună, imediat după întâlnirea pe care cei doi președinți au avut-o la Mar-a-Lago. Donald Trump a spus chiar că războiul s-ar putea încheia „în câteva săptămâni”.