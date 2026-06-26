Au refuzat în mod sistematic să își trimită cei trei copii la cursuri

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea i-au trimis în judecată pe cei doi, fiind acuzați că le-au împiedicat copiilor accesul la învățământul general obligatoriu, potrivit Bihoreanul.

Anchetatorii au stabilit că cei doi părinți au refuzat în mod sistematic să își trimită cei trei copii la cursuri, optând pentru sistemul de homeschooling, o practică interzisă de legislația penală și educațională din țara noastră.

Ancheta a demarat în urma unei sesizări oficiale venite din partea conducerii școlii gimnaziale din Vașcău, unde minorii erau înscriși inițial.

Rechizitoriul procurorilor arată că decizia soților de a rupe orice legătură cu sistemul de învățământ din România nu a fost o hotărâre de moment, ci o strategie aplicată sistematic, de-a lungul mai multor ani, pentru toți cei trei copii ai familiei.

Totul a început concret pe data de 15 noiembrie 2019, moment în care părinții au luat decizia radicală de a o retrage definitiv pe fiica lor cea mare, născută în anul 2011, de la cursurile unei școli gimnaziale de stat.

De la acea dată și până în prezent, minora a fost inclusă exclusiv într-un sistem de tip „homeschooling”. Anchetatorii bihoreni subliniază în actul de acuzare că această formă de educație la domiciliu reprezintă o „formă de învățământ nerecunoscută, potrivit legii, în România”, fiind complet în afara normelor juridice naționale.

Au sfidat legislația privind educația generală obligatorie

Sfidarea legislației privind educația generală obligatorie s-a repetat și în cazul celorlalți doi copii mai mici ai cuplului, pe măsură ce aceștia au atins vârsta legală de școlarizare.

Documentele oficiale ale procurorilor arată că a doua fiică a familiei, născută în anul 2015, ar fi trebuit să intre în sistemul de învățământ preșcolar obligatoriu începând cu anul școlar 2020-2021, imediat după ce a împlinit vârsta de 5 ani. Cu toate acestea, părinții au ignorat normele legale și nu au înscris-o la nicio unitate de învățământ autorizată.

Aceeași rețetă a fost aplicată și în cazul mezinului familiei, un băiat născut în anul 2018. Conform calendarului educațional stabilit de Ministerul Educației, acesta avea obligația legală de a începe grupa mare la grădiniță în anul școlar 2023-2024, tot de la vârsta de 5 ani.

Anchetatorii au constatat însă că nici el nu a fost figurat vreodată în baza de date a vreunei unități de învățământ din țară. Toate aceste date acumulate în dosar vor fi folosite ca probe în fața judecătorilor pentru a demonstra reaua-credință a părinților în exercitarea obligațiilor parentale.

Doi soți din localitatea Bratca, condamnați definitiv la 4 luni de închisoare

Acest caz din Vașcău nu este o premieră pentru județul Bihor, instanțele locale demonstrând deja că aplică legea cu maximă severitate.

Curtea de Apel Oradea i-a condamnat deja definitiv pe doi soți din localitatea Bratca la 4 luni de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei pe o perioadă de supraveghere de 2 ani, plus obligația de a efectua muncă în folosul comunității.

În acel dosar, părinții au pretins de asemenea că și-au înscris copiii la academii creștine americane, însă judecătorii au stabilit că acele entități ofereau doar îndrumare teoretică privind homeschooling-ul, neavând valoare juridică de școlarizare în România.

De asemenea, aceștia au susținut că programul clasic de stat din România nu corespunde valorilor lor spirituale și morale și că educația oferită acasă este mult superioară.

Totuși, legislația națională nu recunoaște aceste entități străine ca formă legală de școlarizare dacă ele nu sunt acreditate direct de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIIP).

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