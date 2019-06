Clara Istrate, avocatul familiei Săcărin, a dat explicații despre acest demers în cadrul emisiunii „LA FIX”.

Judecătoria Drobeta Turnul Severin ar fi trebuit să ia joi o hotărâre privind părăsirea teritoriului României de către Sorina, fetița din Baia de Aramă care a fost adoptată de un cuplu de români stabilit în Statele Unite. Magistrații au amânat, însă, decizia pentru data de 3 iulie.

„Judecătorul, pentru că trebuie să pronunțe o măsură vremelnică, trebuie să afle pentru ce perioadă dorește procurorul general să interzică minorei să părăsească țara și a cerut informații de la SIIJ, acolo unde se anchetează aceste situații, să îi dea o durată estimativă astfel încât să știe ce are de făcut în dosar”, a precizat avocatul familiei Săcărin.



Apărătorul a mai precizat că decizia anulării adopției ar putea fi în devafoarea Sorinei.

„Instituțiile trebuie să îi înțeleagă că îi fac un mare deserviciu Sorinei pentru că ea va ajunge într-un centru. Nu va ajunge la doamna Șărămăt nici în calitate de fiică pentru familia Șărămăt nu are certificat adoptator și nu are încuviințarea adopției și nici la Șărămăt plătit în ideea de a o crește în continuare pentru că Șărămăt nu mai are atestat de asistent maternal”, a menționat Clara Istrate.