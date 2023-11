Alice, soția lui Horia Brenciu, are două fete, pe Andreea și Maria, dintr-o căsnicie anterioară, însă cântărețul le-a tratat și le-a iubit întotdeauna ca pe copiii lui. „Maria și Andreea sunt niște fete de care nu ai cum să nu te îndrăgostești, din prima clipă. Și acum, fără lipsă de modestie… și eu sunt puțin iubibil. Așa că nu a fost chiar greu. Am vrut să le fiu prieten și mi-a ieșit de cele mai multe ori. Cu Andreea lucrez împreună de aproape 10 ani și suntem o echipă sudată. E deșteaptă, creativă și pe deasupra e și foarte frumoasă. Maria este îngerașul nostru. E cea mai empatică persoană pe care o cunosc. Cum să nu le iubești?!”, a spus cântărețul.

Antrenorul de la „Vocea României” și soția sa au împreună o fetiță, pe nume Mina, care a venit pe lume în urmă cu 11 ani. La puțin timp după, cuplul a luat decizia de a adopta un băiețel. Toma a intrat în familia artistului și a fost crescut cu multă iubire.

„Am vorbit despre ea. Are dreptul să o cunoască atunci când împlinește 18 ani”

Horia Brenciu i-a spus fiului său că este adoptat și dacă va dori să își cunoască mama biologică o va putea face atunci când va împlini vârsta de 18 ani. „Am vorbit despre ea. Are dreptul să o cunoască atunci când împlinește 18 ani. Deocamdată e preocupat cu școala, baschetul, joaca și prietenii”, a mărturisit vedeta de la PRO TV pentru sursa mai sus-menționată.

Artistul consideră că este cea mai importantă comunicarea în relația cu copiii. Horia Brenciu și Alice se consultă mereu când vine vorba despre cei patru copii, iar ulterior discută cu ei diferite situații încercând să-i învețe ce este mai bine pentru ei.

„Vorbim înainte noi doi și îi băgăm, ulterior, în ședință, când e o situație care pare importantă. Vorbim mult, dăm exemple din viața noastră de copii, ascultăm mult și îi sprijinim atunci când e greu pentru ei. Comunicarea e vitală.”

Cum a luat Horia Brenciu decizia de a adopta un copil

Horia Brenciu are patru copii: doi sunt ai soţiei sale, Alice, a treia este o fetiţă care este rodul iubirii lui cu Alice, iar al patrulea e Toma, băiețelul înfiat ca bebeluş.

Artistul a vorbit în cadrul unui interviu, acordat la sfârșitul lui 2019, despre cum a luat decizia de a adopta un băiețel. „Alice era gravidă cu Maria, iar Andreea avea 8 ani. Când am devenit tatăl lor oficial, Maria avea 7 ani şi Andreea 15 ani. Îmi spun şi Horia, şi tati, dar şi tato. (…) În 2012, pe 1 noiembrie a venit pe lume fetiţa noastră, Mina.

Auzisem de la nişte cunoştinţe de familie despre o tânără domnişoară care vrea să avorteze şi atunci am făcut toate demersurile. Am zis «Nu-l avortează, îl vrem noi!». Soţia mea a fost cu ea peste tot. Era minoră. I-am asigurat toate elementele unei naşteri normale. După ce a născut, Alice l-a adus acasă. Am făcut toate hârtiile necesare”, a dezvăluit Horia Brenciu în emisiunea „Profesioniştii”.

