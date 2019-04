Când Christine (33 de ani) și Daniel Marshall (29 de ani), din Ontario (Canada), au salutat venirea pe lume al celui de-al treilea copil al lor, în aprilie 2017, au decis să-i spună fetei Daenerys, fiindcă sunt îndrăgostiți de „mama dragonilor”, personajul jucat de actrița britanică Emilia Clarke, a notat thelondoneconomic.com.

Arya a ajuns pe locul 135 în topul celor mai populare nume

Cuplul susține că s-a gândit serios să-l numească pe mezinul familiei „Tyrion”.

„Am citit cartea cu mult înainte de apariția serialului, în 2011, iar Daenerys a fost întotdeauna personajul meu favorit. Mi-aș dori ca fiica mea să întruchipeze calitățile pe care le are eroina. După ce am aflat că vom avea o fetiță, am știut ce nume o să-i dăm. Familiile noastre au fost șocate. Au spus că lumea n-o să fie capabilă să-l pronunțe sau să-l recunoască”, a spus Christine.



„Dacă Forbes, fiul meu cel mai mic, ar fi fost tot fetiță, l-am fi numit Sansa. Ne-am gândit serios să-l numim «Tyrion», dar, până la urmă, am ales un nume important pentru familia soțului meu”, a mai spus Christine Marshall.



Conform autorităților din SUA, numele eroilor din filmul „Game of Thrones” au devenit foarte la modă.

„Arya” a ajuns pe locul 135 în topul celor mai populare 1.000 de nume pentru fete încă din 2017.

În același an, numele „Khaleesi” a ajuns pe poziția pe poziția 630 în topul celor mai comune nume. Jasmine Estrada, o femeie în vârstă de 38 de ani, din Miami, a explicat de ce i-a dat acest nume fetei sale care acum are cinci ani.

„Mama mea a fost prima din familie care s-a îndrăgostit de serie și, când eram însărcinată, și ne chinuiam să găsim un nume pentru fetița noastră, mama mi-a zis să aleg Khaleesi. Am început să mă uit și eu la film și am devenit obsedată. Iubesc personajul interpretat de Emilia Clarke, ea e întotdeauna puternică, n-are nicio slăbiciune”, a motivat Jasmine alegerea.

„Oricine e fan «Game of Thrones» îi recunoaște numele și e foarte cool”, a mai spus Jasmine.

„Numele din «Game of Thrones» vor rămâne foarte populare încă o bună perioadă de timp”

Marina Lippincott (41 de ani) și Andrew (37 de ani) s-au gândit că cel mai potrivit nume pentru fata lor care urma să vină pe lume era Arya.

„Toată familia noastră e obsedată de «Game of Thrones». Ne îmbrăcăm precum eroii din film și deseori organizăm petreceri tematice. Am făcut inseminare in vitro și am știut imediat când am rămas însărcinată cum îmi voi boteza copilul. Am știut de mult că dacă voi avea o fetiță îi voi spune Arya. E atât de tare și de curajoasă. Câțiva prieteni au zis că suntem cam țăcăniți să o numim așa, dar nu-mi pasă. Iubesc acest nume și cred că va fi foarte popular, chiar și după ce serialul se va termina”, a mai spus Marina Lippincott.

Jennifer Moss, fondatoarea site-ului babynames.com, a spus că această carte n-a avut un impact asupra numelor copiilor din 1996, când a fost publicată până în 2011, când a apărut primul sezon al serialului.



„Din 2014, numele Arya a urcat 804 poziții în clasamentul celor mai des întâlnite nume de fată. Khaleesi e foarte popular și va rămâne mai popular, probabil, și decât Daenerys. Cred că numele din «GoT» vor rămâne foarte populare încă o bună bucată de timp”, a mai spus Jennifer Moss.

Foto: NorthFoto / HBO



