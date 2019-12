De Cristina Radu, Dumitru Angelescu (foto/video),

“Căzut eroic la Otopeni. În inimile noastre îndurerate te vom păstra cu sfințenie veșnic nemuritor”, este mesajul scris pe mormântul lui Daniel Ispas.

Peste 80 de militari au fost trimiși, în dimineața zilei de 23 decembrie 1989, să întărească paza pe Aeroportul Otopeni. Zvonurile care provocaseră panică în rândul oamenilor i-au determinat pe soldații care erau deja pe aeroport să tragă în nou-veniți. Cei mai mulți erau tineri, abia intrați în armată. 40 de oameni au murit atunci.

“Au ridicat mâinile, că așa li s-a spus, apoi au tras în ei. Nici în război nu se face așa ceva”, povestește Ștefan Ispas, tatăl lui Daniel, lângă mormântul copilului său din Cimitirul Eroii Revoluției.

Daniel a fost unul dintre cei uciși în masacrul de pe Otopeni. A fost împușcat în picior și în abdomen cu gloanțe cu explozie. Abia la prânz a fost transportat la spital, însă până seara a murit.

“Era umflat de nu-l mai cunoșteam”, spune Ștefan Ispas.

A adus o coroniță din crengi de brad, pe care a așezat-o cu grijă pe cruce, apoi a împărțit drept pomană mandarine și banane celor veniți să-și plângă rudele, la fel ca el.

În Cimitirul Eroilor Revoluției, crucile albe enumeră date de naștere. Sub lespezile reci zac tineri de 19, 20, 25 de ani. “Nu pot să stau în casă când oamenii mor pe stradă”, scrie pe un mormânt.

Bărbatul cu părul alb stă pe o bancă, în fața crucii cu fotografia fiului său, parcă ostenit de efortul depus. Ochii i se umplu de lacrimi când vorbește despre Daniel. Încearcă parcă un dialog imaginar, întrebări și ridicări din umeri.

De când le-a murit copilul, soții Ispas nu mai au sărbători. An de an, pe 23 decembrie sunt pe aeroport, comemorându-i pe cei care au căzut victime fără vină. Și pe fiul lor. La mormântul lui Daniel vin cât pot de des. Sunt amândoi bătrâni și bolnavi, așa că le este dificil.

Crăciunul îl petrec mai mult singuri, nu vor să fie o povară pentru celălalt fiu al lor, acum căsătorit și cu doi copii.

“Le spunem să se distreze, să nu stea triști din cauza noastră. Noi, chiar dacă am vrea, nu avem cum să mai sărbatorim. Pierderea unui copil, nu se uită niciodată”, spune bărbatul.

Se consolează cu gândul că nu a murit degeaba, ci s-a jertfit pentru țară.

“Pentru țară, da, a meritat jertfa lui, dar pentru cei care și-au bătut joc de țara asta, nu. Ei ar trebui judecați. Pe ei de ce nu îi trage nimeni la răspundere?”, se întreabă bărbatul.

La scurt timp după ce a aflat de moartea fiului său, a primit o casetă video. Cineva filmase de sus momentul în care militarii de pe Aeroportul Otopeni, printre care se afla și Daniel, au fost împușcați. I-a luat doi ani să-și facă curaj să vadă înregistrarea.

Nu puteai să te uiți. Eu am văzut după un an-doi. Când am văzut, am oprit televizorul și… Și acum am caseta acasă. Am văzut exact cum s-a întâmplat. Și cum îi târa pe jos și îi ducea…

Ștefan Ispas: