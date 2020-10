Datele oferite de Sytadin, care măsoară traficul în capitala Franței, au arătat că au existat peste 700 de kilometri de trafic în Paris, joi seară, înainte de ora 21.00.

Momentul de vârf al traficului rutier a fost atins între orele 18.00 și 19.00.

Graba nebună a oamenilor de a pleca sau de a se întoarce în oraș ar putea continua pe tot parcursul weekendului. Guvernul a anunțat că autoritățile vor fi tolerante cu persoanele care se întorc din vacanță.

“Incredibil ambuteiaj în Paris, în timp ce oamenii încearcă să părăsească orașul înainte de ora 21.00. O mulțime de șoferi claxonează frustrați”, a scris, pe Twitter, Michael E Webber, care a postat un videoclip devenit viral.

Incredible traffic jam in Paris as people try to leave the city before 9 pm curfew and before confinement begins at midnight. Traffic is barely moving in every direction as far as the eye can see. Lots of honking and frustrated drivers. pic.twitter.com/6Zn2HCxuPl