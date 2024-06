„Cea mai mare discuţie în momentul de faţă nu se referă la candidaţi. Eu cred că aceste alegeri sunt importante indiferent când vor se vor organiza ele. Se încheie un ciclu, în momentul de faţă, domnul Iohannis nu mai poate candida”, a afirmat el.

Despre conflictul dintre PSD şi PNL pe tema datei alegerilor prezidenţiale, Szabo Odon a spus că „PSD a păţit exact ce a păţit UDMR cu un an în urmă”.

„Noi am avut un protocol semnat, ce se va întâmpla la rocada premierilor, nu s-au ţinut de cuvânt colegii (n.red. PNL), PSD-ul a tolerat acest lucru. În acest context, primesc aceeaşi monedă pe care am primit-o noi acum un an de zile. Nu poţi să spui că dacă odată cineva te-a trişat, nu trişează şi a doua oară. Dacă s-au înţeles pe un calendar, ar trebui respectat. Dar vă spun, nu contează când vor fi alegerile. Nu îmi dau seama de ce se cramponează unii sau alţii de această chestiune”, a punctat deputatul UDMR.

„Când am fost la guvernare, noi am înţeles întotdeauna că premierul este cel care dispune într-un guvern. Desigur, există o decizie a coaliţiei, dar văd că se dau un pic lecţii, în sensul în care şi USR-ul a fost scos de la guvernare pe motiv că nu ţine cont de ceea ce spune domnul Cîţu. Acum, dacă domnul Predoiu nu ţine cont de ceea ce spune domnul Ciolacu, nu se va întâmpla nimic pentru că practic va fi foarte greu ca după alegeri să ai o altă aritmetică parlamentară”, a mai spus Szabo Odon.

În iunie 2023, UDMR a anunțat că ieșirea lor de la guvernare a fost forțată după ce PSD și PNL le-au luat Ministerul Dezvoltării, pe care au insistat să îl păstreze. Ulterior, maghiarii au acceptat să renunțe la Dezvoltare, dar au cerut alte două ministere, Energia și Mediul. În final, li s-a propus doar Energia, lucru considerat inacceptabil de formațiunea condusă de Kelemen Hunor.

5 luni de negocieri pentru devansarea alegerilor prezidențiale

În ultimele luni, au fost mai multe discuții între președintele PSD, Marcel Ciolacu, și președintele PNL, Nicolae Ciucă, referitor la calendarul alegerilor prezidențiale.

În mod tradițional, alegerile erau programate pe finalul anului, dar în februarie cei doi lideri au bătut palma pentru datele de 8 septembrie și 22 septembrie, la fel și pentru comasarea alegerilor locale cu europarlamentare pe 9 iunie. După câteva zile, Ciolacu și Ciucă s-au răzgândit și au decis ca turul 1 și turul 2 să aibă loc pe 15 și 29 septembrie. În martie, Parlamentul a stabilit că prezidențialele pot fi organizate în septembrie.

Recent însă, după ce Klaus Iohannis a ieșit din cursa pentru șefia NATO, liberalii au transmis că vor ca alegerile prezidențiale să aibă loc în decembrie, așa cum era tradițional, sau măcar să le împingă în octombrie/noiembrie, dar social-democrații s-au opus și au cerut ca primul tur să aibă loc în septembrie, fie pe 15, fie pe 29.

Pe 21 iunie, Marcel Ciolacu, i-a cerut ministrului liberal de interne, Cătălin Predoiu, să pregătească HG pentru stabilirea datei alegerilor prezidențiale cu datele cerute de PSD, iar decizia finală se va lua vineri, 28 iunie, în ședința coaliției.

În acest moment, calendarul pentru alegerile prezidențiale arată astfel:

Turul 1 pe 15 septembrie

Turul 2 pe 29 septembrie

sau

Turul 1 pe 29 septembrie

Turul 2 pe 13 octombrie

