Parlamentarii de diaspora, despre succesul AUR peste hotare: „Este rezultatul unei lipse de atenție a statului român pentru diaspora”

Diaspora este reprezentată în Parlament de 6 deputați și senatori. Locurile s-au împărțit astfel:

două mandate PNL: senator Viorel Badea și deputat Valentin Ilie Făgărășian;

3 mandate USR-PLUS: senator Mihail Radu și deputații Iulian Lorincz și Simina Tulbure;

un mandat AUR: deputat Boris Volosatîi.

„Campania asta a fost atipică, am ieșit foarte puțin în stradă, din cauza pandemiei, dar în puținul timp petrecut în fața bisericilor și magazinelor românești și cât am vorbit cu românii din diaspora, am simțit că există un val al acestui partid. Nu mă așteptam să aibă acest avânt, dar așa este democrația”, explică Iulian Lorincz, deputat USR-PLUS.

Lorincz locuiește în Spania, țară care găzduiește una dintre cele mai mari comunități de români: peste un milion. Aici, AUR s-a clasat pe locul al doilea, după PNL, la alegerile parlamentare din 6 decembrie, cu USR-PLUS pe locul al treilea.

USR-PLUS a câștigat detașat în diaspora, cu peste 33%, însă AUR a primit aproape un sfert din voturile românilor din străinătate, clasându-se pe locul al treilea, după PNL, potrivit AEP.

În total, în afara țării, au votat peste 266.000 de alegători, cu cea mai mare prezență la vot în Italia, unde formațiunea cu discurs naționalist și unionist s-a clasat prima. A fost prima și în Cipru și a doua în Franța.

Iulian Lorincz, deputat USR-PLUS

„Nu au un mesaj în concordanță cu secolul în care ne aflăm”

Deputatul Iulian Lorincz spune că a întâlnit mai mulți simpatizanți AUR în campanie, care au dat de înțeles că se simt mai bine reprezentați de partidul lui George Simion decât de USR-PLUS, cu toate că ideile Alianței pentru Unirea Românilor nu sunt „în concordanță cu secolul în care ne aflăm”.

El vede AUR „departe de valorile pro-europene”, însă speră la o colaborare bună cu deputatul de la Chișinău.

„Există o parte a societății care s-a simțit reprezentată de acest mesaj. Din punctul meu de vedere, nu au un mesaj în concordanță cu secolul în care ne aflăm, dar asta este. Eu sunt conștient de procedurile democratice, toate ideile trebuie să fie reprezentate”, a declarat Lorincz.

Simina Tulbure, deputată USR-PLUS

„Mesajele naționaliste prind la populație”

Succesul AUR venit din diaspora se datorează mesajelor naționaliste, crede, în schimb, colega sa de partid, Simina Tulbure, care se declară surprinsă de reușita noului partid. Succesul îl pune pe seama incapacității de comunicare a celorlalte partide, care nu au reușit să transmită mesajele lor tuturor românilor.

În Luxemburg, acolo unde locuiește, comunitatea de români este semnificativ mai mică decât în Spania, de aproximativ 6.000 de conaționali, potrivitAmbasadei României din Marele Ducat, dar nu a primit semnale că oamenii ar vrea să voteze cu AUR.

„O prietenă de-ale mele este bucătăreasă în Londra. Ea mi-a spus că se așteaptă ca acești oameni să ia multe voturi, pentru că au fost vocali pe Facebook și în grupurile de români din Londra. Doar acest semnal l-am avut, dar prea târziu ca să-mi dau seama despre cine e vorba. Mi-ar fi plăcut să observăm acest fenomen mai devreme”, spune Simina Tulbure.

USR-PLUS a câștigat în Luxemburg cu peste 60% din voturi, în timp ce AUR a obținut mai puțin de zece procente.

Până la urmă, este vina partidelor politice dacă nu au reușit să transmită mesajul lor tuturor românilor. Cred că mesajele naționaliste prind foarte bine la orice populație. Simina Tulbure, deputată USR-PLUS:

Viorel Badea, senator PNL

Badea (PNL): „Ratingul cel mai mare se face pe emisiuni de scandal”

Parlamentarul PNL Viorel Badea, senator de diaspora încă din 2008, critică ironic AUR, catalogând formațiunea politică drept una care „urlă în piață niște principii”. Badea a comparat succesul partidului cu ratingul ridicat al emisiunilor de scandal.

O să vedem ce fac efectiv, când au instrumentele în mână. Toți putem spune că știm să pilotăm un avion, dar dacă ne pune cineva la manșă, s-a terminat. Una e să strigi în gura mare în piață, alta e să faci efectiv ceva pentru asta. Singurul lucru pe care îl fac ei este să se constituie într-o companie de sunete și să urle niște principii. Viorel Badea, senator PNL:

Radu Mihail, senator USR-PLUS

Radu Mihail (USR-PLUS): „Succesul AUR, rezultatul unei lipse de informare”

Pe de altă parte, un alt parlamentar USR-PLUS crede că autoritățile ar fi trebuit să comunice mai mult și mai bine cu și pentru românii din afară și să-și îndrepte mai mult atenția către ei pentru a-i ajuta cu problemele pe care le întâmpină în țările-gazdă.

Acesta este și motivul pentru care diaspora românească a ales altceva, crede Radu Mihail, senator:

„Este adevărat că între competitorii electorali a apărut o nouă forță politică. Acesta este rezultatul unei lipse de informare și lipse de atenție pe care statul român a arătat-o românilor din diaspora, care s-a transformat pentru mai mulți compatrioți în nemulțumire și nemulțumirea și-au manifestat-o prin acest vot dat către acest nou partid”.

Boris Volosatîi, deputat AUR

Deputat AUR: „Suntem unicul partid care a venit cu un proiect de țară”

AUR l-a trimis în Parlament pe Boris Volosatîi. În vârstă de 64 de ani, Volosatîi este de peste 30 de ani directorul Liceului Gheorghe Asachi, din Chișinău. După eșecul de la parlamentarele din 2019 din Republica Moldova, unde a candidat ca independent, el a câștigat un mandat în Camera Deputaților la București.

Ceva mai optimist în ceea ce privește colaborarea cu colegii săi de la celelalte partide, Boris Volosatîi este convins că odată intrați în Parlament, senatorii și deputații se vor concentra pe problemele diasporei, și nu pe „interesele meschine ale fiecărui partid”.

„Am simțit că interesul tuturor este pentru a ne întoarce toți cu fața către diaspora. Eu mă consider deputat al tuturor românilor de diaspora, indiferent dacă m-au votat sau nu”, a declarat Volosatîi pentru Libertatea.

Reușita partidului se datorează „dorinței de schimbare a României” pe care românii au simțit-o, afirmă profesorul.

Noi suntem altfel, nu am fost în politică până astăzi. Ne așteptam la această susținere, pentru că suntem unicul partid care a venit cu un proiect de țară și unicul partid antisistem care vrea să schimbe în totalitate România. Boris Volosatîi, deputat AUR:

Românii basarabeni nu au fost însă atât de convinși de ideologia partidului și au votat mai degrabă PNL și PMP la alegerile parlamentare.



