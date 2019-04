Deputatul UDMR Andrea Csep a explicat în plenul Camerei Deputaţilor că modificarea legislativă stipulează ca suma primită de părintele care intră în concediu de maternitate a doua oară şi în mai puţin de 12 luni de la terminarea primului concediu să nu fie mai mică decât suma pentru primul copil.

„În ultima vreme, am purtat destule discuţii cu mamele şi mi-au zis că există o discriminare privind primul concediu de creştere a copilului, indemnizaţia primită în primul concediu de creştere a copilului versus indemnizaţia primită pentru al doilea copil. Pentru părintele care se reîntoarce în câmpul muncii după cei doi ani de creştere a copilului şi rămâne iarăşi gravidă şi trebuie să nască în mai puţin de un an de zile, indemnizaţia de creştere a copilului este calculată din cei 85% care s-au primit şi pentru primul copil, plus suma respectivă timp în care a lucrat. Modificarea legislativă elimină acest demers discriminatoriu şi priveşte ca suma primită de părintele care pleacă în mai puţin de 12 luni de la terminarea primului concediu de creştere a copilului să nu fie mai mică decât suma primită pentru primul copil”, a precizat Andrea Csep, iniţiator al proiectului de lege.

Iniţiatoarea a precizat că „este absurd și discriminatoriu ca după ce între cele două concedii de creștere a copilului mai trec și câteva luni în care persoana beneficiară realizează venituri supuse impozitului, aceasta să beneficieze ulterior de un cuantum mai mic al indemnizației lunare pentru creșterea copilului”.

Proiectul de lege modifică Ordonanţa de Urgenţă nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor şi merge la promulgare, la preşedintele Klaus Iohannis.

