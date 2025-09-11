Adoptarea rezoluției intervine a doua zi după ce preşedinta Maia Sandu a susţinut un discurs în fața europarlamentarilor în care a avertizat că Republica Moldova nu va supravieţui ameninţării liderului rus Vladimir Putin, dacă nu este primită în familia europeană, notează news.ro și newsmaker.md.

Rezoluția inițiată de Siegfrid Mureșan fost votată cu o majoritate covârşitoare: 490 de voturi pentru (peste 75%), 65 împotrivă (10%) şi 86 de abţineri. Europarlamentarii cer astfel accelerarea procesului de aderare a Republicii Moldova la UE şi începerea negocierilor pe capitole.

Siegfried Mureşan: Moldova, pregătită să facă următorul pas

Republica „Moldova a demonstrat că este pregătită să facă următorul pas”, apreciază Siegfried Mureşan, şeful delegaţiei Comisiei parlamentare de asociere UE – Republica Moldova.

„Al doilea element important al rezoluţiei este solicitarea noastră de a creşte sprijinul financiar şi tehnic pentru Republica Moldova, astfel încât să facă faţă ameninţărilor venite dinspre Federaţia Rusă”, afirmă eurodeputatul.

„Siguranţa Uniunii Europene depinde de siguranţa Republicii Moldova. Tocmai de aceea, Rusia încearcă să frâneze parcursul european al Republicii Moldova, să o readucă în sfera sa de influenţă şi să o folosească, aşa cum procedează cu Belarus, în atacarea Ucrainei şi a Uniunii Europene.

Apel la alegeri libere, corecte și transparente

Oamenii din Republica Moldova nu sunt însă singuri în faţa acestei agresiuni. Uniunea Europeană este alături de ei, iar prin rezoluţia de astăzi demonstrăm că suntem pregătiţi să ne intensificăm sprijinul pentru Republica Moldova”, transmite Siegfried Mureşan.

Eurodeputaţii cer ca Republica Moldova să fie ajutată să organizeze alegeri libere, corecte şi transparente, în condiţiile în care au fost constatate „încercări repetate ale Federaţiei Ruse, ale oligarhilor proruşi şi ale agenţilor locali sponsorizaţi de Rusia de a destabiliza Moldova, de a provoca dezbinare în societatea Moldovei şi de a abate această ţară de la drumul către democraţie şi aderarea la UE prin atacuri hibride, manipularea aprovizionării cu energie în scopuri politice, finanţarea ilicită a actorilor politici şi campanii de dezinformare, manipulare şi intimidare care vizează organizaţiile societăţii civile şi mass-media independentă”.

Rusia, îndemnată din nou să-și retragă trupele din Transnistria

În rezoluţie, Parlamentul European repetă apelul către Rusia de „a-şi retrage forţele militare, echipamentele şi muniţia din regiunea Transnistria şi să susţină o soluţionare paşnică a conflictului, în conformitate cu dreptul internaţional şi cu suveranitatea şi integritatea teritorială ale Moldovei”.

Republica Moldova a obţinut statutul de stat candidat la aderarea la UE, împreună cu Ucraina, în iunie 2022, iar Consiliul European a aprobat deschiderea negocierilor de aderare în decembrie 2023. Primele conferinţe interguvernamentale Moldova-UE şi Ucraina-UE, care au marcat startul negocierilor de aderare, au avut loc la 25 iunie 2024.

În iunie, liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au invitat Consiliul Uniunii Europene să treacă la următoarele etape în procesul de aderare al Republicii Moldova, prin deschiderea negocierilor tematice, „atunci când sunt îndeplinite condiţiile”.

