„SUA nu au ridicat obligativitatea vizelor de scurtă şedere pentru cetăţenii din Bulgaria, Croaţia, Cipru şi România, declanşând mecanismul de reciprocitate din regulamentul 2018/1806. PE a cerut Comisiei să adopte o suspendare temporară a scutirilor pentru cetăţenii americani”, a precizat Jaume Duch, pe Twitter.

Parliament is referring Commission to CJEU for ‘failure to act on EU-US visa reciprocity. Some facts: (1/3) — Jaume Duch (@jduch) March 4, 2021

In nutshell, USA hasn't lifted short-stay visa obligation for BG, HR, CY, RO nationals, triggering Regulation 2018/1806 reciprocity mechanism. EP asked Commission to adopt temporary suspension of comparable exemption for US nationals. (resolution: https://t.co/xvPOl6L8sk) (2/3) — Jaume Duch (@jduch) March 4, 2021

The Commission did not define its position within the established legal timeframe. Following @EP_Legal recommendation, @Europarl_EN is now referring Commission to #CJEU to make sure EU legislation is applied in full. (3/3) — Jaume Duch (@jduch) March 4, 2021

Pentru că CE nu a luat o decizie în termenul legal cerut, PE a decis să se adreseze Curții de Justiție a UE.

„Comisia nu şi-a definit poziţia în cadrul legal stabilit”, a mai arătat Duch.

În urma recomandării departamentului juridic al PE, instituţia dă Comisia Europeană în judecată la Curtea de Justiţie a UE „pentru a se asigura că legislaţia UE este aplicată pe deplin”.

Parlamentul European a adoptat pe 22 octombrie 2020 o rezoluție prin care cere Comisiei să prezinte un act juridic care să elimine scutirea de vize pentru cetățenii americani care călătoresc în Europa, în condițiile în care România, Croația, Cipru și Bulgaria nu beneficiază de scutirea de viză pentru Statele Unite.

Parlamentul European a adoptat atunci cu 376 voturi pentru, 269 împotrivă și 43 abțineri o rezoluție prin care îndeamnă Comisia să prezinte un act juridic ce prevede suspendarea pentru o perioadă de douăsprezece luni a exonerării de obligația de a deține viză pentru cetățenii SUA, după cum este stabilit în așa-numitul mecanism de reciprocitate, potrivit unui comunicat de presă al PE.

Cetățenii bulgari, croați, ciprioți și români sunt în continuare obligați să dețină viză pentru a intra în SUA, în timp ce toți ceilalți cetățeni ai UE sunt exonerați de această obligație pentru șederile de scurtă durată (maximum 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile), la fel ca si cetățenii americani atunci când vizitează Uniunea Europeană.

