Sunt câteva replici din finalul savurosului film “BD la munte și la mare”, în care tripleta Dem Rădulescu (Gogu) – Jean Constantin (Patraulea) – Puiu Călinescu (Trandafir) cade în plasa Miliției după ce a subtilizat de la Schitul Sihăstria o icoană făcătoare de minuni, destinată a ajunge la export pe o rețea ilegală.

În zilele noastre și în viața reală, răposatul regizor Mircea Drăgan ar fi uimit să vadă o poveste mult mai tulbure în domeniu, derulată în satul Săsăuș, situat la 50 km de Sibiu.

Pe un vârf de deal, e o localitate în care-și duc azi traiul în jur de 120 de suflete, transformată însă în ultimele patru luni într-o scenă de răfuieli sociale din cauza tânărului preot Lucian Pavel.

Proaspăt absolvent al seminarului de pe Cibin, părintele a primit în grijă prima parohie din carieră. Iar la distanță de opt luni după hirotonirea din noiembrie 2018 a purces la un act care a aruncat în aer întreaga comunitate.

Pe 4 iulie 2019, a întocmit o donație către Mănăstirea Brâncoveanu, din Sâmbăta de Sus, prin care ceda lăcașului brașovean dreptul de proprietate asupra a trei fragmente de prapor, o icoană pe sticlă și patru pe lemn, două uși de altar și o cruce de lemn, toate evaluate la 500 de lei.

O operațiune discretă, efectuată fără aprobarea obligatorie a consiliului parohial, ci o inițiativă asumată, să zicem așa, direct pe barba preotului.

Localnicii au luat însă foc după câteva săptămâni, când, la slujba de duminică, au constatat cu stupoare că de pe pereți și de pe iconostas dispăruseră, de fapt, aproape 40 de icoane pe lemn, sticlă sau piele, potrivit estimărilor enoriașilor.

Oamenii din Săsăuș spun că era vorba despre multe opere de valoare, unele cu vechime de peste două sute de ani, realizate inclusiv de frații Nicolae și Alexandru Grecu, celebrii pictori bisericești transilvăneni.

Iar văduvite au fost ambele biserici din sat, purtând deopotrivă hramul Adormirea Maicii Domnului. Cea mai importantă, construită din piatră în 1741, figurează și pe lista monumentelor istorice, în timp ce lăcașul de cult mai mic, din lemn, datând tot din sec. XVIII, a fost adus dintr-o comună vecină în 1926 și plasat pe locul unei foste biserici greco-catolice. De aici au dispărut în vară inclusiv ușile împărătești, cele de la intrarea în altar!

Părintele le-a explicat oamenilor că obiectele s-au dus la Sâmbăta de Sus doar pentru a fi restaurate, urmând să se întoarcă după finalizarea operațiunilor.

Alarmați, enoriașii au întocmit însă pe 11 august un proces-verbal de constatare, semnat și de epitropul Ioan Limpede, administratorul local al averii bisericești.

La inițiativa lui Gheorghe Donu, președinte al Asociației Obștea Satului Săsăuș (AOSS), se trimit imediat sesizări și plângeri în mai multe direcții pentru a se încerca recuperarea patrimoniului și obținerea unor inventare oficiale din partea autorităților: Inspectoratul Județean de Poliție, Direcția de Cultură Sibiu, Protopopiat, Mitropolie, Arhivele Naționale, Muzeul Astra, Prefectură.

Întregul Sibiu e pus pe jar de grozăvia de la Săsăuș, IPJ îi deschide dosar penal pentru abuz de încredere preotului Lucian Pavel, iar o delegație a enoriașilor merge direct la Sâmbăta de Sus pentru a da de urma icoanelor. Pe 14 august, are loc întrevederea cu arhimandritul Daniel Breabăn, prelatul care a semnat din partea Mănăstirii Brâncoveanu actul de donație de la Săsăuș.

A fost ferm pe poziție că obiectele se pot recupera doar în cazul în care se achită costurile de restaurare, 6.000-7.000 de lei pentru ușile de la altar în decurs de doi ani”, sună un pasaj dintr-un alt proces-verbal, cel întocmit de grupul prezent la întâlnirea cu oficialul de la Sâmbăta.

Între timp, pe la ușile localnicilor din Săsăuș a început să circule o misivă-mărturie pe două pagini, redactată în stil pamflet și atribuită părintelui Lucian, ca și cum acesta și-ar motiva gestul în fața enoriașilor. Să vedem cum sună câteva pasaje relevante:

Trimiterile sunt, evident, către mitropolitul Ardealului, Laurențiu Streza, și către unul dintre fiii săi, Dan Streza, căruia i-a condus și personal lucrarea de doctorat, nesocotind total un conflict de interese clasic, documentat anul trecut de portalul safielumina.ro.

Scenariul că icoanele s-au evaporat de-a valma pentru a se pierde urma originalelor destinate ulterior traficului circula însă de la bun început în întreaga comunitate.

Una dintre femeile din sat – “nu-mi da numele, mamă, că nu vreau să am probleme, și-așa sunt bătrână cu-ale mele!” – povestește: “Ne-am dus la spovedit și m-am speriat când am văzut că nu mai există nici o icoană pe pereți și la iconostas.

”După ce a venit cineva de la Culte să cerceteze, iar lumea a început să vocifereze, ne-a certat direct la slujbă. «Băi, ați crezut că mă faceți pe mine de rușine? Pe voi vă faceți de rușine!». Am înmărmurit toți, vreo 30-40 de oameni. Iar când l-am mai întrebat de icoane, că sunt ale noastre din moși-strămoși, ne-a luat la rost pe un ton ridicat. «Dacă sunt ale voastre, puneți mâna întâi și munciți pentru biserică, ajutați, nu vă mai tot interesați de icoane!»”.

Sub presiunea comunității, icoanele au reapărut recent în biserică, aduse de la Sâmbăta de Sus ori de prin alte locuri de depozitare, după ce preotul a alertat Protopopiatul și Mitropolia în legătură cu situația explozivă din sat. Războiul e departe însă de a fi încheiat, fiindcă enoriașii, în lipsa unui inventar precis, nu au garanția că operele dispărute de circa patru luni s-au și întors în integralitate ori dacă cele revenite în Săsăuș sunt originalele sau niște copii.

Am înțeles că la Sâmbăta există un pictor care realizează duplicate de zici că-i Michelangelo curat, dacă nu te pricepi.

“Icoanele alea care sunt acum pe stânga nu le-am văzut în viața mea. Nu știu ce-i cu ele! Iar iconostasul era așa frumos împodobit cu icoane vechi încât fiecare preot dinainte avea grijă de ele ca de ochii din cap”, se plânge o bătrână din Săsăuș.

Confuzia totală e confirmată și de președinte al Asociației Obștea Satului Săsăuș (AOSS).

Vom avea acum nevoie de specialiști în domeniu pentru expertizare, ca să ne confirme că icoanele sunt chiar originale. Am obținut recent și ceva frânturi de inventar, pe care va trebui să vedem cum le fructificăm. Cert e că există în continuare bănuiala că lipsesc icoane din biserica mare, iar unii localnici sunt convinși că o parte s-au dus pe rețele de trafic pe piața neagră.

E incredibil ce s-a petrecut cu aceste lucruri păstrate intacte de generații întregi, dar date acum peste cap de noul preot, care a avut răspunsuri obraznice până și pentru polițiști, când au venit prima dată la cercetări”.

Cu greu, după ce întunericul s-a așternut peste sat, părintele a acceptat să discute cu reporterul și să deschidă ușile bisericii, invocând inițial o interdicție expresă dictată de protopopul de la Agnita, Mihai Naicu.

Preotul Lucian Pavel spune: “Nu am vrut să fac un lucru rău. Doream doar să conserv niște icoane și să beneficiem de serviciile atelierului de la Sâmbăta. Iar ideea a venit direct de la Mitropolie. Părintele Breabăn de la Sâmbăta a propus să facem un act de donație.

Îmi asum greșeala acelui document, trebuia să iau și acceptul consiliului parohial, dar, fiind începător, n-am știut cum să pun problema. E o enormitate că fac trafic cu icoane. Sunt nevinovat. Le-am adus pe toate înapoi în biserică, am anulat donația și am renunțat la restaurare, dacă am fost greșit înțeles.

