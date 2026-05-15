Colaborarea reunește expertiza locală și capabilitățile de integrare ale STARC4SYS cu portofoliul dovedit de tehnologii de război electronic și experiența operațională ale CACI. Parteneriatul are ca obiectiv furnizarea unor capabilități avansate și interoperabile de război electronic, aliniate standardelor NATO, sprijinind eforturile continue ale României de modernizare a infrastructurii sale de apărare și de consolidare a securității regionale.

„Acest acord reflectă angajamentul nostru de a furniza soluții de ultimă generație Forțelor Armate Române”, a declarat Marinel Moscaliuc, CEO al STARC4SYS. „Prin parteneriatul cu CACI, combinăm cunoașterea profundă a contextului local cu tehnologie de clasă mondială pentru a răspunde provocărilor în continuă evoluție din spectrul electromagnetic cu care se confruntă armatele moderne.”

„CACI este mândră să colaboreze cu STARC4SYS în cadrul acestei oportunități importante”, a declarat Gator Dunn, vicepreședinte senior de vânzări al CACI. „Împreună, suntem foarte bine poziționați pentru a furniza soluții inovatoare și pregătite pentru misiune în domeniul războiului electronic, care sporesc eficiența operațională și reziliența.”

În baza acordului, companiile vor dezvolta împreună o ofertă competitivă adaptată cerințelor specifice ale Guvernului României. Parteneriatul va pune accent pe transferul de tehnologie, participarea industriei locale și asigurarea sustenabilității pe termen lung, contribuind astfel la obiectivele strategice de apărare și la baza industrială a României.

Detalii suplimentare privind soluția comună și amploarea programului vor fi comunicate pe măsură ce procesul de achiziție va avansa.

Despre STARC4SYS S.R.L.

STARC4SYS S.R.L. este o companie din România specializată în sisteme de comandă, control, comunicații, calculatoare, informații, supraveghere și recunoaștere (C4ISR), precum și în soluții integrate de apărare pentru clienți naționali și internaționali. STARC4SYS a implementat singurul proiect național de această natură tehnică și privește cu interes oportunitățile trilaterale oferite de parteneriatul său cu gigantul din domeniul apărării CACI, în combinație cu parteneriatul strategic existent cu compania americană TCI International, Inc., un alt specialist global în acest domeniu tehnic de apărare. Pentru mai multe informații, vizitați https://www.starc4sys.ro.

Despre CACI International Inc.

CACI International Inc. (NYSE: CACI) este o companie Fortune 500™ din domeniul securității naționale, cu 27.000 de angajați talentați, permanent vigilenți în extinderea limitelor securității naționale. Compania asigură succesul clienților săi prin furnizarea de tehnologii diferențiate și expertiză distinctivă pentru accelerarea inovației, creșterea vitezei și eficienței și anticiparea rapidă și eliminarea amenințărilor. Cultura organizațională a CACI îi susține succesul și îi aduce recunoașterea ca una dintre cele mai admirate companii din lume conform Fortune. Pentru mai multe informații, vizitați caci.com.

