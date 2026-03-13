Salată cu nuci, găluște cu sos de nuci

Heather Wing a dat în judecată American Airlines, după ce o masă servită în timpul unui zbor de la Londra (Heathrow) la Dallas-Fort Worth pe 26 august 2025 a declanșat o reacție alergică severă.

Femeia, care suferă de o alergie extrem de periculoasă la nuci, susține că incidentul i-a pus viața în pericol.

Ea a declarat că, înainte de zbor, și-a actualizat profilul de pasager, specificând alergia sa la nuci. În timpul zborului, ea a informat personalul de bord de mai multe ori despre această problemă.

Cu toate acestea, conform declarațiilor cuplului Heather și Brent Wing, în plângerea depusă în instanță, echipajul i-a oferit mâncăruri care conțineau sos cu nuci, inclusiv o salată care avea nuci.

În meniul companiei nu exista o avertizare privind alergenii. Spre exemplu, „sosul servit împreună cu găluștele conținea nuci măcinate”, se arată în plângere.

După ce a mâncat, Heather a intrat în șoc anafilactic. Potrivit cuplului, echipajul nu a intervenit imediat, iar ajutorul a venit de la alți pasageri, inclusiv medici aflați la bord.

„Vătămări fizice, traume emoționale și complicații medicale continue”

Heather a folosit medicamente antihistaminice pe care le avea la ea, cum ar fi Benadryl, pentru a combate simptomele.

După aterizare, cuplul a trimis companiei aeriene o cerere oficială de despăgubire pentru cheltuielile medicale, daune morale și o aniversare ruinată.

În documentele depuse în instanță luna trecută, cuplul susține că Heather a suferit „vătămări fizice, traume emoționale și complicații medicale continue” și că Brent continuă să sufere de „angoasă ca urmare directă a faptului că a fost martor la experiența aproape de moarte a soției sale”.

Ce s-a cerut, ce a oferit compania

Ei au propus o soluționare amiabilă, solicitând 2 bilete la clasa business sau la clasa întâi pentru un alt zbor și 50.000 de dolari compensație.

American Airlines a răspuns oferind doar 15.000 de mile bonus și o rambursare de 775,59 de dolari, recunoscând doar probleme legate de bagaje.

Plângerea depusă include 11 acuzații, printre care neglijență, lipsa avertismentelor privind alergenii și încălcarea legii americane privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

Cuplul solicită un proces cu juriu, despăgubiri compensatorii și punitive, precum și modificări ale politicilor companiei aeriene.

Printre cerințe se numără instruirea obligatorie a personalului cu privire la alergeni și etichetarea clară a meniurilor.

