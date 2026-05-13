Nava de croazieră a pornit pe 6 mai din Scoția

Nava de croazieră Ambition a pornit pe 6 mai din insulele Shetland, Scoția, și a făcut escale la Belfast, Liverpool și Brest înainte de a ajunge în portul Bordeaux marți seară. La bord se află și 514 membri ai echipajului, majoritatea provenind din India. În noaptea sosirii în port, autoritățile au fost alertate cu privire la posibila izbucnire a unei epidemii de gastroenterită.

„O cincime dintre pasageri au prezentat simptome compatibile cu o infecție digestivă acută”, au declarat reprezentanții prefecturii Gironde și ai agenției regionale de sănătate.

Pacienții au fost izolați în cabine și sunt monitorizați de medicul de bord. Totuși, autoritățile exclud orice legătură între aceste cazuri și cele de hantavirus detectate recent pe alt vas de croazieră, Hondius.

Un bărbat de 90 de ani a murit înainte ca nava să ajungă în portul Brest

„Până în acest moment, nu a fost stabilită nicio legătură între deces și episodul de gastroenterită”, au subliniat autoritățile miercuri după-amiază. Cauza exactă a decesului urmează să fie determinată.

În ciuda situației, miercuri la prânz, vasul era ancorat în centrul orașului Bordeaux, fără măsuri speciale de securitate la sol. Unii pasageri, aflați pe punte, au fost văzuți făcând fotografii ale orașului.

Potrivit autorităților sanitare, vârful simptomelor a fost înregistrat luni, în timpul escalei la Brest. Nava ar trebui să-și continue călătoria spre portul Ferrol, Spania, înainte de a reveni la Liverpool pe 22 mai.

Suspiciuni de norovirus, infirmate inițial, dar investigațiile continuă la secția de infecțioase

Deși primele analize efectuate la bord nu au confirmat prezența unui norovirus, virus responsabil de gastroenterite la om, investigațiile continuă la secția de infecțioase a spitalului din Bordeaux. Rezultatele suplimentare sunt așteptate în cursul zilei, potrivit informațiilor oferite și de Le Monde.

Pe lângă posibila prezență a norovirusului pe vasul de croazieră, autoritățile nu exclud și posibilitatea unei intoxicații alimentare.

Reprezentanții companiei de croazieră au confirmat că au fost avertizați despre „o creștere a numărului de cazuri după îmbarcarea din Liverpool” pe 9 mai.

Situația rămâne sub observație, iar autoritățile continuă să monitorizeze starea de sănătate a pasagerilor și a echipajului pentru a preveni o posibilă răspândire a infecției.

Ce este norovirusul

Norovirusul este un virus stomacal și intestinal foarte contagios. Se transmite ușor, prin contact direct sau indirect cu o persoană infectată. Se poate răspândi rapid în comunitate și în spații mai populate, cum ar fi spitale, școli, grădinițe, creșe.

Este o boală comună a stomacului și tractului intestinal. Norovirusul poate fi, de asemenea, o sursă de contaminare alimentară, deoarece acest virus îl puteți lua prin consumul de alimente contaminate.



