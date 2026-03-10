Căști obligatorii, altfel riști să nu mai zbori cu United

La finalul lunii trecute, United Airlines și-a actualizat oficial contractul de transport, introducând o clauză care îi permite să-i dea jos din aeronavă pe pasagerii care ascultă muzică sau vizionează videoclipuri fără a folosi căști.

Consecințele pentru nerespectarea acestei reguli pot fi extrem de severe. Conform noului regulament, operatorul aerian își rezervă dreptul de a refuza transportul – fie temporar, fie permanent – oricărei persoane care încalcă termenii contractului.

Compania precizează că pasagerii pot solicita o pereche de căști gratuite din partea echipajului.

Totuși, există un inconvenient tehnic: aceste căști dispun de o mufă tradițională de 3,5 mm, fiind incompatibile cu majoritatea smartphone-urilor moderne care nu mai includ acest port.

Eticheta de aeroport: de la campanii guvernamentale la glume virale

Noua politică United Airlines se înscrie într-o dezbatere mult mai amplă și recurentă privind comportamentul acceptabil și codul vestimentar în timpul călătoriilor cu avionul.

La sfârșitul anului trecut, Secretarul american pentru Transporturi, Sean Duffy, a inițiat o campanie video prin care îndemna călătorii să adopte o ținută respectuoasă în aeroporturi.

În luna februarie a acestui an, Aeroportul Internațional Tampa a generat o dezbatere virală pe platforma X (fostul Twitter) după ce a publicat o postare în care susținea că interzice purtarea pijamalelor și a încălțămintei de tip Crocs în terminale.

Deși s-a dovedit a fi doar o glumă, reacțiile publicului au subliniat interesul ridicat pentru acest subiect.

Când codul vestimentar devine literă de lege

Chiar dacă aeroporturile pot glumi pe seama ținutelor, anumite companii aeriene iau vestimentația cât se poate de în serios. Un exemplu concret este operatorul ultra-low-cost Spirit Airlines.

În ianuarie 2025, compania și-a modificat la rândul său contractul de transport pentru a impune reguli stricte de decență.

Printre restricțiile oficiale se numără interzicerea: articolelor vestimentare sau tatuajelor cu mesaje și imagini indecente, obscene sau jignitoare, a pasagerilor desculți ori a celor care poartă haine transparente sau care expun părți intime ale corpului.

