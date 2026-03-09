„Design practic, preț accesibil”

Pasagerii companiilor aeriene low-cost, precum Ryanair, EasyJet sau Wizz Air, pot evita taxele suplimentare de bagaje alegând un rucsac compact care respectă dimensiunile stricte ale companiei aeriene.

Un astfel de exemplu este rucsacul Lynxcher, disponibil pe Amazon, care a primit aprecieri pentru designul său practic și prețul accesibil.

În prezent, este disponibil cu o reducere de 15%, costând 22,92 de lire sterline (26,4 euro), față de prețul original de 26,99 de lire (31 de euro).

Cu dimensiuni de 40x20x25 cm, rucsacul respectă standardele de bagaj de mână gratuite impuse de Ryanair și de alte companii aeriene, low-cost și de linie, în 2026.

Acesta este suficient de mic pentru a încăpea sub scaun și, în același timp, destul de spațios pentru a transporta toate lucrurile esențiale.

În plus, mulțumită designului său flexibil, poate fi comprimat pentru a se potrivi în compartimentele de verificare a dimensiunilor din aeroport.

Rucsacul este dotat cu mai multe compartimente, inclusiv unul special pentru încălțăminte și altul pentru dispozitive electronice.

De asemenea, are un port USB integrat, care permite încărcarea ușoară a telefonului mobil în timpul călătoriilor.

Un buzunar antifurt situat pe partea din spate oferă un plus de siguranță pentru pașaport, telefon sau alte obiecte de valoare.

„Este puțin mic față de așteptările mele”

„Un rucsac genial, cu atât de multe compartimente diferite pentru a-ți organiza lucrurile. Este robust, iar buzunarul impermeabil este util pentru a proteja hainele de eventualele scurgeri. Buzunarul de securitate este, de asemenea, excelent pentru depozitarea telefonului, portofelului și a documentelor importante”, a scris un client într-o recenzie pe Amazon.

Desigur, nu toți utilizatorii au fost pe deplin satisfăcuți. Un client a acordat trei stele produsului, spunând: „este puțin mic față de așteptările mele, dar este potrivit pentru o scurtă excursie de câteva zile”.

Alte alternative

Pe lângă Lynxcher, pasagerii Ryanair mai pot opta pentru rucsacul Cabin Max Metz 20L (Decathlon(, disponibil la la prețul redus de 24,95 de lire sterline (28,7 euro) sau pentru Rock Backpack, comercializat de Dunelm, cu prețuri de la 24 de lire (27,6 euro).

Ambele modele respectă dimensiunile impuse pentru bagajele gratuite și sunt apreciate pentru designul lor practic și durabilitate.